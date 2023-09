Możliwość głosowania poza miejscem zamieszkania jest bardzo ważna dla każdego, kto chce czynnie uczestniczyć w wyborach, ale w ich dniu nie będzie mógł stawić się w swojej lokalnej komisji. Przyczyn może być wiele: praca, studia, wakacje, wizyta u rodziny, pobyt w szpitalu itd. Jak pogodzić własne plany z udziałem w wyborach? Co zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązań jest kilka.

Wybory parlamentarne 2023. Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Możliwość głosowania poza miejscem zamieszkania jest dostępna dla każdej osoby, która ma czynne prawo wyborcze. Nie trzeba dostarczać żadnych specjalnych dokumentów, wystarczy pójść do dowolnego urzędu gminy, okazać dowód osobisty i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Mając je, wyborca może w dniu wyborów zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Czy wniosek można złożyć online? Tak, można to zrobić przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

W urzędzie zaświadczenie o prawie do głosowania jest wydawane od ręki. Dokument można odebrać osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika. Otrzymanie dokumentu powoduje automatycznie, że wyborca zostaje wykreślony ze spisu wyborców w miejscu zameldowania.

Wyborcy mogą również składać wnioski o zmianę miejsca głosowania (dopisanie do spisu wyborców). To dobre rozwiązanie, jeśli chcemy jednorazowo zagłosować w innej gminie niż nasza. Wniosek należy złożyć:

na piśmie (z własnoręcznym podpisem) w urzędzie gminy, na której terenie będziemy przebywać w dniu wyborów;

w wersji elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania lub dopisanie do spisu wyborców można składać do 12 października.

A jak głosować poza miejscem zamieszkania, gdy nie ma się meldunku? Co zrobić?

Mimo że obowiązek meldunkowy jako taki wciąż istnieje, jest wiele osób, które nie są nigdzie zameldowane. Nie widnieją one na żadnej liście wyborców, co oznacza, że nie mogą głosować w wyborach.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania, gdy nie ma się meldunku? Należy zrobić dokładnie to samo, co w przypadku, gdy chcemy głosować w innym miejscu niż miejsce, gdzie dopisano nas do spisu wyborców. Należy więc złożyć wniosek w gminie, by uzyskać zaświadczenie.

Wybory parlamentarne 2023. Głosowanie poza miejscem zamieszkania - szpitale, więzienia

A co, jeśli w dniu wyborów parlamentarnych wyborca będzie przebywał w szpitalu czy zakładzie karnym? Jak wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza, "wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną ujęci w spisach wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach".

Uwaga: Jeśli pacjent trafi do szpitala dopiero w dniu wyborów, nie będzie mógł tam zagłosować. Komisja wyborcza uwzględnia w spisie osoby, które znalazły się w placówce najpóźniej na dzień przed wyborami. To dlatego, że w dniu wyborów komisja nie będzie w stanie sprawdzić, czy pacjent nie zdążył zagłosować gdzieś, zanim został przyjęty do szpitala.

Wybory parlamentarne. Jak głosować poza miejscem zamieszkania - służby mundurowe

Do 12 października wnioski o głosowanie w miejscu odbywania służby mogą składać: