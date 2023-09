Sobotnia walka pomiędzy największymi partiami politycznymi w Polsce przeniosła się z sal, na których zorganizowano konwencje programowe, do sieci. Na Twitterze [obecnie portal X] pojawiło się zdjęcie chleba z napisem "Tusk" i biało-czerwonym sercem, ułożonym w kartonie po pizzy, obok koszy na śmieci. PiS przystąpiło do ataku na PO, której przedstawiciele twierdzą, że to "żenująca ustawka". I tylko premier opublikował zdjęcie innego chleba.

3 AG // Twitter: Rafał Bochenek Otwórz galerię Na Gazeta.pl