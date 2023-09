Protest w Końskich i szczelny kordon policji rzucony na garstkę manifestujących przeciwko PiS-owi

Zobacz wideo Protest przeciwników Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji PiS w Końskich

Protest w Końskich zorganizowali przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości. Większość z manifestujących miała niewielkie transparenty i tablice z hasłami i pytaniami do przedstawicieli władz. Wśród nich: "Gdzie jest 770 mld z KPO?", były też okrzyki "Precz z Kaczorem!". Naprzeciwko kilkudziesięciu osób, które ustawiły się wzdłuż ulicy Gimnazjalnej, w pobliżu hali sportowej, do której zjechali politycy PiS-u, ustawił się także szereg policjantek i policjantów. Na jednym ze zdjęć widać również kolejnych funkcjonariuszy, którzy najprawdopodobniej mieli wesprzeć lub zmienić swoich kolegów.

REKLAMA

Protest w Końskich i szczelny kordon policji rzucony na manifestujących przeciwko PiS-owi

Liczni policjanci mieli w Końskich strzec porządku, ale też dostępu do hali sportowej. Jak informuje portal tkn24 z powiatu koneckiego, nie wszyscy dziennikarze mieli wstęp do środka. Redakcja miała przez tydzień próbować uzyskać informacje od rzecznika świętokrzyskich struktur PiS-u. "Mimo zapewnień rzeczników PiS-u o wejściu dla wszystkich dziennikarzy za okazaniem legitymacji, była lista akredytowanych dziennikarzy. Po około godzinie i interwencji lokalnych działaczy partii zostaliśmy wpuszczeni do środka" - przekazywali dziennikarze. Zaznaczyli, że nie każdy mógł wejść na konwencji, a do hali wchodziły w większości grupy zorganizowane, które przyjechały autokarami do Końskich.

Osiem konkretów PiS na konwencji w Końskich

Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości przedstawił swoje propozycje programowe na następne cztery lata. Podczas konferencji programowej w Końskich prezes partii Jarosław Kaczyński zaprezentował "osiem konkretów PiS". Wśród wymienionych postulatów są:

wprowadzenie emerytur stażowych, dla kobiet od 38. roku życia, a dla mężczyzn od 43;

program "Przyjazne osiedle" dotyczący rewitalizacji bloków z wielkiej płyty;

publiczne oraz prywatne darmowe autostrady;

program "Lokalna półka" promujący polską żywność w marketach;

bon szkolny "Poznaj Polskę", czyli dofinansowanie dwudniowych wycieczek edukacyjnych dla każdego ucznia;

poprawa jakości posiłków w szpitalach;

darmowe leki dla seniorów 65 plus oraz dzieci do 18. roku życia;

świadczenie 800 plus od 1 stycznia 2024 roku.

- Myśmy nie wygrali jeszcze tych wyborów, wy nie patrzcie, proszę państwa, na sondaże, nie patrzcie w swoje serca, bo wiadomo, że każdy w swoim sercu ma zwycięstwo. Patrzcie zimną głową, musimy walczyć, wygrywa się ciężką pracą do ostatniego dnia, do końca - mówił Kaczyński, po tym, jak wymienił kilka punktów z programu wyborczego PiS na wybory parlamentarne.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne w Polsce zarządzono na 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę, lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania do 2 października, będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich. Natomiast kapitanowie tych statków mogą zgłaszać wnioski o utworzenie na nich obwodów głosowania do dnia 15 września.

Wybory i referendum, 15 października 2023 r. Gazeta.pl

***