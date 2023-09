Tusk: Rafał Trzaskowski wygrał te wybory. PiS ukradł nam wtedy demokrację

- Rafał Trzaskowski podjął się wyzwania ponad ludzkie siły w wyborach prezydenckich. Ruszyła na niego cała machina pis-owskiego państwa. A on przecież wygrał te wybory. Wiecie o tym dobrze! Oni nam wtedy ukradli demokrację. Użyli całego państwa, by te wybory nie były uczciwe, by pozbawić szans naszego kandydata – kandydata wolnej Polski! - mówił ze sceny lider PO.

Podobną tezę głosił już wcześniej w 2022 roku. - Te wybory (z 2020 roku - przyp.red) były nieuczciwe. Gdyby wybory były uczciwe w sensie prawnym, to prezydentem byłby Rafał Trzaskowski, a nie prezydent Duda - mówił w czasie spotkania z mieszkańcami Jaktorowa.

Trzaskowski: Następnego dnia po wyborach prezydenckich czułem wściekłość.

Następnie na scenę wyszedł prezydent Warszawy. - Postaram się ani razu nie wymówić nazwiska pewnego starszego pana. Postaram się ani razu nie wymówić nazwiska trochę młodszego pana, takiego bardzo kostycznego i pozbawionego jakichkolwiek emocji. I postaram się ani razu nie wymówić nazwy pewnej partii politycznej. Dlatego, że wszyscy byśmy chcieli (…) oni wszyscy mówią o jednym: tak bardzo byśmy chcieli, by ci ludzie i to, co sobą reprezentują, nie stanowili żadnego punktu odniesienia, by nie trzeba było już o nich mówić. By nie trzeba było mówić o ich paranojach, kompleksach, zajmować się szczuciem na innych ludzi, by nie trzeba było zajmować się manipulacją - mówił.

Rafał Trzaskowski nawiązał również do przegranych wyborów prezydenckich. - Często zadawano mi pytanie, co czułem następnego dnia po wyborach prezydenckich: wściekłość. Wściekłość, że ci ludzie, którzy próbują ingerować w nasze życie, mają czelność opowiadać nam o bezpieczeństwie - powiedział prezydent Warszawy.

Jak dodał, o takich sprawach mogą decydować jedynie "ludzie, którzy są uczciwi, Bo jeżeli ktoś jest nieuczciwy, to ma stanąć przed prokuratorem, a nie być na listach wyborczych".

