Morawiecki o Tusku: Sprzedali Rodowicz i Wodeckiego. Sprzedadzą Tatry i Bałtyk

W czasie konwencji PiS w Końskich - Mateusz Morawiecki poświęcił znaczną część swojego wystąpienia Donaldowi Tuskowi. W czasie przemówienia wielokrotnie przekonywał, że jest to "niebezpieczny człowiek". - W nadchodzących wyborach trzeba mu powiedzieć "nie", a jeśli nie zrozumie to "nein", albo do widzenia, auf wiedersehen - mówił szef rządu.

REKLAMA

- Oni, jakby się dorwali z powrotem do władzy... to tak, jak sprzedali kolejkę na Kasprowy Wierch i Gubałówkę, jak sprzedali polskie nagrania - Anna German, Maryla Rodowicz, Zbigniew Wodecki i wiele innych artystów. Wyprzedane prawa za granicę. Drodzy rodacy, co to jest? Co to była za ekipa? - pytał Morawiecki. - Jakby się dorwali do władzy, to pewnie sprzedadzą i Bałtyk i Tatry, sprzedadzą wszystko, co im pod rękę podejdzie - kontynuował.

Zobacz wideo Waldemar Pawlak: Emerytury muszą podlegać klasycznej waloryzacji

- Stoimy przed fundamentalnym wyborem. Te wybory rozstrzygną o przyszłości Polski na długie dekady. To wybór między dumną a zawstydzoną Polską, między wolną a zniewoloną Polską - podsumował premier.

Osiem konkretów PiS

Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości przedstawił swoje propozycje programowe na następne cztery lata. Podczas konferencji programowej w Końskich prezes partii Jarosław Kaczyński zaprezentował "osiem konkretów PiS".

Lista nowych postulatów

cyfryzacja ma ogarnąć całą Polskę - jak zapowiedział Kaczyński, "po 8 latach Polska ma być krajem scyfryzowanym, z jednym zastrzeżeniem: będziemy bronić gotówki jak niepodległości!";

profilaktyka dla zdrowia Polaków

likwidacja patodeweloperki - wszystkiego, co jest w tej sferze patologią i co kosztuje Polskę przeszło 84 mld zł rocznie;

postawić na podaż, a nie na popyt;

transformacja energetyczna z zachowaniem węgla jako "podstawy bezpieczeństwa" - ale przy jednoczesnym inwestowaniu w energię atomową i różne rodzaje zielonej energii;

zapobieganie suszy i pustynnieniu, na które PiS chce wydać "dziesiątki miliardów złotych";

emerytury stażowe: 38 lat stażu dla kobiet i 43 lata stażu dla mężczyzn

- Myśmy nie wygrali jeszcze tych wyborów, wy nie patrzcie, proszę państwa, na sondaże, nie patrzcie w swoje serca, bo wiadomo, że każdy w swoim sercu ma zwycięstwo. Patrzcie zimną głową, musimy walczyć, wygrywa się ciężką pracą do ostatniego dnia, do końca - powiedział dalej Jarosław Kaczyński, po tym, jak wymienił kilka punktów z programu wyborczego PiS na wybory parlamentarne. Przemówienie lidera PiS zostało zakończone okrzykami "Zwyciężymy!".

Dalej Jarosław Kaczyński wymienił osiem podstaw programowych PiS, które zostały przedstawione już wcześniej. Dotyczy to:

rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty - która ma objąć między innymi powstanie nowych parków, miejsc parkingowych czy wind. Program "Przyjazne Osiedle" zapowiada też termomodernizację budynków, która jest prowadzona już od kilku lat zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Sam pomysł remontowania osiedli z wielkiej płyty pojawił się w propozycjach PiS już w 2019 roku.

poprawy jakości posiłków w szpitalach,

zmuszenia sklepów wielkopowierzchniowych wprowadzenia na półki produktów spożywczych, które w 2/3 przypadkach mają pochodzić od lokalnych producentów,

dofinansowania wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży;

świadczenia 800 plus;

bezpłatnych, państwowych autostrad;

bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia i dla młodzieży od 0 do 18 lat;

emerytury stażowe: 38 lat stażu dla kobiet i 43 lata stażu dla mężczyzn.

Więcej o sprawie pisaliśmy w tekście poniżej: