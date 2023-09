PiS nie zaskoczył w Końskich: znany program i ataki na Tuska. Wiadomo, ile zapłaci za wynajem sali

Zobacz wideo Protest przeciwników Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji PiS w Końskich

O szczegółach wynajmu sali w Końskich na sobotnią konwencję Prawa i Sprawiedliwości napisała "Gazeta Wyborcza" w tekście: "Konwencja PiS w Końskich. Ataki na Tuska i osiem punktów programu, większość wcześniej była już znana".

Sobotnia konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości odbyła się w hali sportowej przy ulicy Stoińskiego, na co dzień swoje mecze rozgrywa tam pierwszoligowa drużyna Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej. Pojemność tej hali w czasie meczów to 600 osób. A koszt wynajmu obiektu na takie wydarzenie, jak spotkanie z wyborcami, to co najmniej 18 tysięcy złotych, 300 złotych za godzinę - informuje "GW". Przygotowania rozpoczęły się w czwartek, porządki po spotkaniu potrwają zapewne do późnego wieczora w sobotę. Dziennik cytuje burmistrza Końskich. - Mówiłem dyrektorowi, żeby brał stawkę z górnej półki. Wcale się nie targowali, szkoda, że nie podał 500 zł - stwierdził żartobliwie Krzysztof Obratański.

PiS w Końskich o "ośmiu konkretach". Większość już znana wyborcom

Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości przedstawił swoje propozycje programowe na ewentualne kolejne cztery lata rządzenia. Podczas sobotnie konwencji programowej w Końskich prezes partii Jarosław Kaczyński zaprezentował "osiem konkretów PiS". Te punkty w większości są już znane, nie było zatem elementu zaskoczenia na spotkaniu z wyborcami w województwie świętokrzyskim:

wprowadzenie emerytur stażowych, dla kobiet od 38. roku życia, a dla mężczyzn od 43;

program "Przyjazne osiedle" dotyczący rewitalizacji bloków z wielkiej płyty;

publiczne oraz prywatne darmowe autostrady;

program "Lokalna półka" promujący polską żywność w marketach;

bon szkolny "Poznaj Polskę", czyli dofinansowanie dwudniowych wycieczek edukacyjnych dla każdego ucznia;

poprawa jakości posiłków w szpitalach;

darmowe leki dla seniorów 65 plus oraz dzieci do 18. roku życia;

świadczenie 800 plus od 1 stycznia 2024 roku.

Kaczyński podkreślił, że PiS ma bardzo dużo nowych pomysłów związanych z kwestiami mieszkaniowymi. - Chcemy zlikwidować patodeweloperkę, to wszystko, co jest w tej sferze patologią i co według obliczeń kosztuje Polskę 84 mld złotych rocznie - mówił wicepremier i dodał sformułowanie, że "to otwarcie na załatwienie w Polsce spraw mieszkaniowych". Tu jednak żaden konkret nie padł.

Konkrety padały w przeszłości - Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało i stworzyło program Mieszkanie Plus. Miał na celu zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o niskich dochodach. Beneficjenci mogli skorzystać z opcji taniego najmu lub najmu z dojściem do własności. W praktyce oznacza to, że po upływie określonego czasu i przy regularnym opłacaniu czynszu, mieszkanie staje się własnością najemców. W maju tego roku minister rozwoju ogłosił, że program się zamyka. "Mieszkanie Plus nie wypaliło, ja uczciwie rzecz biorąc, nie uczestniczyłem w tym procesie. [...] Dzisiaj posprzątam po Mieszkaniu Plus, to znaczy zaproponuję za chwilę rozwiązanie, które zamknie ten temat" - stwierdził Waldemar Buda w "Rzeczpospolitej".

