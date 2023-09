- Wprowadzamy kredyt z oprocentowaniem 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania - przekazali politycy Koalicji Obywatelskiej podczas konwencji programowej tego ugrupowania w Tarnowie. Była to 91. propozycja z listy "100 konkretów na 100 dni rządów". Na czym polega pomysł ogłoszony przez KO?

Konkrety KO na wybory 2023. Kredyt 0 proc. na pierwsze mieszkanie

Wcześniej Donald Tusk zapowiadał, że projekt ten ma być skierowany do osób, które kupują swoje pierwsze mieszkanie i są w wieku do 45 lat. Dla porównania Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło pomysł kredytu z oprocentowaniem wynoszącym 2 proc.

Z propozycji PO wynika, że w przypadku dwójki zamieszkujących razem osób wystarczy, aby każda z nich otrzymywała minimalne wynagrodzenie (obecnie to 3600 złotych), aby posiadała zdolność kredytową i otrzymała taki kredyt. Zgodnie z założeniami, przy kredycie zaciągniętym na 25 lat na kwotę 300 tys. zł, miesięczna rata przez pierwszą dekadę bez odsetek wynosiłaby 1000 złotych.

Dla porównania obecnie rata kredytu w przypadku zobowiązania zaciągniętego na 25 lat i na kwotę 500 tysięcy złotych wynosi prawie 4,2 tysiące złotych miesięcznie. Ma to miejsce przy stawce WIBOR 3M w okolicach 7 proc.

"Szacowany łączny koszt rzędu 20 mld zł jest moim zdaniem do przełknięcia"

Ekonomiści nie przekreślają propozycji Donalda Tuska, jednak jak zaznaczają w rozmowie z "Business Insiderem", "diabeł tkwi w szczegółach". Ze wstępnych obliczeń analityków wynika bowiem, że program dopłat do kredytów mieszkaniowych z oprocentowaniem wynoszącym 0 proc. mógłby kosztować od 22 do 45 mld zł.

- Program, jeśli miałby wejść w życie, zostanie sfinansowany z pieniędzy podatników. Szacowany łączny koszt rzędu 20 mld zł jest moim zdaniem do przełknięcia. Spójrzmy, ile każdego roku kosztuje na przykład program Rodzina 500 plus - mówi jeden z ekonomistów, który chciał zachować anonimowość. W 2023 roku koszt 500 plus wyniesie aż 40,2 mld złotych.