Kaczyński przedstawił obietnicę ws. emerytur stażowych: "Sądzę, że wielu na tę propozycję czekało"

- 800 plus znacie. Znacie też bezpłatne autostrady, jeśli chodzi o państwowe autostrady już się udało, jeśli chodzi o prywatne, uda się niedługo. Bezpłatne leki dla seniorów od 65. roku życia i dla młodzieży od 0 do 18, to już państwo znacie - tak o programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości mówił w sobotę w Końskich prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Kaczyński wie cokolwiek o problemach dzisiejszej rodziny?

- Piękny pomysł, przyjazne osiedle. Ciepły, dobry posiłek w szpitalu, wydawałoby się, że nie najważniejsze, ale naprawdę bardzo ważne. Lokalna, trzeba powiedzieć polska półka. W każdym sklepie 2/3 lokalnych wyrobów, warzyw, mięsa, mlecznych wyborów, pieczywa, to też, szanowni państwo, na pewno znacie. Bon dla młodzieży szkolnej do zwiedzania Polski, ten program był, ale trochę różnicował uczniów na tych, których rodzice mają pieniądze i tych, którzy mają ich mniej. W tej chwili wszyscy będą mogli z tych jedno-dwudniowych wycieczek korzystać - wyliczał.

Jarosław Kaczyński o emeryturach stażowych: To nie przymus

Na koniec Kaczyński wspomniał o kwestii emerytur stażowych. - Dzisiaj mogę powiedzieć z radością: 38 lat [pracy - red.] dla kobiet, 43 lata dla mężczyzn. (...) Jest wiele pań, które zaczęły pracować w wieku 18 lat, po 38 latach to będzie wiek 56 lat. Wielu mężczyzn zaczęło w tym samym wieku pracować, później ci starsi byli w wojsku, to liczy się do stażu pracy. 43 lata to będzie wiek 61 lat dla mężczyzn - przekazał prezes PiS. Jarosław Kaczyński podkreślił, że "to dla tych ludzi jest pewna propozycja, nie przymus, bo każdy może pracować do 67. roku życia". - Sądzę, że wielu na tę propozycję czekało - podsumował.

Tego samego dnia Koalicja Obywatelska w swoim programie dla seniorów zaproponowała m.in. wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc. i emeryturę bez podatku do 5 tys. zł brutto.