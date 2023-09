W sobotę 9 września o godzinie 12 w Końskich (województwo świętokrzyskie) rozpoczęło się spotkanie wicepremiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami regiony. Zgodnie z zapowiedziami, polityk przedstawił program wyborczy PiS na wybory parlamentarne 2023. Na konwencji pojawili się Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński czy Paweł Kukiz. Spotkanie zaczęło się od odśpiewania hymnu Polski.

Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Końskich

- Jeszcze nie dziękujcie, bo nie zwyciężyliśmy - powiedział na początek Jarosław Kaczyński, którego witały hasła nie tylko "Jarosław", ale też wspomniane "Dziękujemy!". - Tusk ma sto, a my mamy dużo więcej! - zapewnił lider PiS dodając, że będzie mówił o założeniach programu, a nie konkretnych postulatach.

- Każdy człowiek ma swoją godność i my to szanujemy i będziemy szanowali. Druga wartość, to wartość ludzkiego życia, odrzucamy atak na życie bezbronnych - mówił o wartościach programu wyborczego PiS Jarosław Kaczyński. - Kobieta rodząca ma też pełne prawo do życia i do zdrowia oraz to prawo musi być uznawane i my je uznajemy - stwierdził dalej lider PiS.

Trzecią wartością PiS okazała się wolność "związana z demokracją". - Odrzucamy elity, władza jest w rękach narodu - dodał Kaczyński. Po czwarte polityk wymienił solidarność, która łączy członków społeczeństwa i czyni ich empatycznych wobec siebie. Dalej wymienił równość wobec prawa i zmniejszanie różnic między grupami społecznymi. Na końcu Kaczyński wymienił sprawiedliwość.

Jak zaznaczył dalej, podstawą tych wartości jest rodzina, którą zdefiniowano jako związek kobiety i mężczyzny. - Odrzucamy wszelkie tendencje i ataki na rodzinę - mówił Kaczyński, nie dając przykładu, jakie ataki ma na myśli. Drugą podstawą ma być naród, a trzecim - bezpieczeństwo (militarne, socjalne, gospodarcze, energetyczne).

Po pół godziny od rozpoczęcia konwencji, lider PiS nadal nie przedstawił żadnych konkretnych punktów programu czy obietnic wyborczych. Zamiast tego polityk zaczął mówić o tym, co dotychczas rząd zrobił w Polsce.

Artykuł będzie aktualizowany.

Wybory parlamentarne 2023. Co do tej pory obiecało PiS?

