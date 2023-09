Ryszard Majdzik był działaczem opozycji w PRL-u. Obecnie jest współorganizatorem miesięcznic przed Wawelem w Krakowie i jest częstym gościem w TVP Info, gdzie komentuje politykę. W ostatnich wyborach samorządowych startował z listy Prawa i Sprawiedliwości do rady miasta Skawiny, utrzymując najwyższy wynik (21,58 proc.). W tym roku kandyduje do Sejmu z 17. miejsca w okręgu 13., który obejmuje Kraków oraz powiaty krakowski, olkuski i miechowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Szrot o koalicji z Konfederacją po wyborach: Nigdy nie mów nigdy

Ryszard Majdzik kandydatem PiS do Sejmu. Jest znany z miesięcznic smoleńskich i krytykowania opozycji

Jak podaje Wirtualna Polska, Radosław Majdzik każdego 18. dnia miesiąca organizuje miesięcznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. Tego dnia w Krakowie pojawia się także Jarosław Kaczyński, który w towarzystwie innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, bierze udział we mszy świętej. Często towarzyszą mu premier Mateusz Morawiecki czy była premierka Beata Szydło. Polityków, którzy przyjeżdżają na Wawel, wita szpaler osób.

Z jednej strony znajdują się zwolennicy PiS, a z drugiej przeciwnicy partii Jarosława Kaczyńskiego. Tym pierwszym przewodzi Majdzik, który stawia się co miesiąc z nieodłącznym megafonem i transparentem: "Jarosław, witamy cię na Wawelu". W tym czasie Majdzik wygłasza długie monologi, które są wymierzone w przeciwników Prawa i Sprawiedliwości.

- Wy nienawidzicie Polski, wynocha do zboczonego Berlina tańczyć na rureczkach. Wasze nazwiska będą wisieć na każdej ulicy Krakowa i Warszawy, zdrajcy Polski, judasze. Opluwacie Kaczyńskiego, który zbroi Polskę, chcecie nas upokorzyć (...). Trzeba was tępić, bo jesteście zarazą - mówił Majdzik podczas jednej z miesięcznic. Po mszy politycy PiS udają się na spotkanie do krakowskiej siedziby partii, znajdującej się przy ul. Retoryka. Przychodzą tam też uczestnicy demonstracji, w tym Ryszard Majdzik.

Ryszard Majdzik kandydatem PiS do Sejmu - kim jest?

WP.pl przypomniała też wywiad Majdzika w Radiu Kraków, który został wyemitowany kilkanaście dni po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Majdzik głosił wówczas w rozgłośni, że za Adamowiczem rzekomo "miała stać mafia sycylijska", oczywiście nie przedstawiając żadnych argumentów do potwierdzenia swojej tezy. W tym samym radiu wielokrotnie mówił też o Róży Thun, że "dla niego ona nie jest Polką, tylko Niemką".

W TVP Info Majdzik nazwał też byłego prezydenta Lecha Wałęsę "kanalią", "łobuzem" i "bestią w ludzkim ciele". Był to komentarz do sprawy sądowej, jaka toczyła się między Wałęsą i Jarosławem Kaczyńskim. Wcześniej o Donaldzie Tusku mówił, że to "po prostu volksdeutsch".

Majdzik w czasach PRL był internowany w ośrodkach odosobnienia w Kielcach, Nowym Wiśniczu i Załężu. Po 51 dniach głodówki trafił do szpitala, skąd uciekł. Po upadku PRL-u otrzymał 25 tys. złotych zadośćuczynienia "za cierpienia psychiczne i fizyczne w związku z internowaniem". Majdzik żądał od Skarbu Państwa wyższej kwoty - 500 tys. złotych. Ostatecznie sąd w Krakowie przyznał mu 150 tys. złotych.