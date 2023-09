Mocna kandydatka na liście tuż za Jarosławem Kaczyńskim. Wcześniej była jedynką

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński startuje w nadchodzących wyborach do Sejmu z pierwszego miejsca w okręgu świętokrzyskim. Tuż za nim, na drugim miejscu, znajduje się Anna Krupka, określana również mianem "aniołka Kaczyńskiego". W 2015 i 2019 roku Krupka również startowała z okręgu świętokrzyskiego. W 2015 roku startowała z pierwszego miejsca, a w 2019 z drugiego - na pierwszym znajdował się wówczas minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityczka otrzymała wówczas prawie 70 tysięcy głosów, a Ziobro około 115 tysięcy.

"Jednak w wielu okręgach to Krupka zdobyła pozycję lidera. W powiecie staszowskim dostała 9 tys. głosów, podczas gdy Zbigniew Ziobro 6 tys. W wielu świętokrzyskich gminach m.in.: Bogoria, Raków i Bieliny pod względem poparcia także przeskoczyła popularnego ministra" - analizuje Wirtualna Polska, której dziennikarz przybył do województwa świętokrzyskiego, by rozpytać, na kogo będą głosowali.

- PiS tu wygra, to pewne. Chyba to normalne, że głosuje się na tego, co daje, a nie na tego, który może odebrać - mówi 65-letnia Alicja z miejscowości Osiek. - PiS wygra. Tylko oni - mówi inny mieszkaniec, pan Wiesław, obecnie bezrobotny. - Nie wiem, pewnie skreślę Kaczyńskiego. Zresztą na kogo tu głosować? Innych kandydatów nie znam - dodał.

W końcu pada nazwisko rywalki Kaczyńskiego. - Anna Krupka. Ona najczęściej pokazywała się u nas w szkole. Była na otwarciu wyremontowanych pracowni, coś tam wręczała dzieciom, załatwiła wsparcie finansowe dla klubu sportowego. Niech pan się rozejrzy po płotach, kto już robi kampanię - opowiada dziennikarzowi WP pracownica sklepu. Inna mieszkanka mówi z kolei, że Krupka jest "najmniej kontrowersyjna". - Najbardziej ją u nas widać. Może zebrać dużo głosów - dodaje.

W 2011 roku Krupka kandydowała do Sejmu w okręgu gliwickim. Wraz z innymi kandydatkami z PiS brała udział w kampanii wyborczej. Ich grupa została okrzyknięta "aniołkami Kaczyńskiego", ponieważ na billboardach widniały zdjęcia pięknych kobiet, które wyglądały jak aktorki ze znanego serialu. Mimo kampanii ocieplającej wizerunek Anna Krupka nie zyskała mandatu parlamentarnego. Do Sejmu dostała się w wyborach parlamentarnych w 2015 i 2019 roku. Od października 2021 roku pełni funkcję sekretarza stanu w resorcie sportu.