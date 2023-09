"100 konkretów" Tuska. PiS mówi, że zna szczegóły i... zawiesza ogłaszanie swojego programu

Platforma Obywatelska ogłosiła w swoich mediach społecznościowych w czwartek, że przedstawi w sobotę, podczas konwencji w Tarnowie, "100 konkretów". Inicjatywa zawiera pomysły, które ugrupowanie Donalda Tuska miałoby wprowadzić po ewentualnej wygranej w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Prawo i Sprawiedliwość: Dotarliśmy do "Konkretów Tuska"

Na tę informację zareagowało Prawo i Sprawiedliwość. Rzecznik partii Rafał Bochenek powiedział, że jego ugrupowanie dotarło do programu wyborczego Platformy Obywatelskiej i zamierza go prezentować w ramach akcji kampanijnej w mediach społecznościowych.

Bochenek mówił w czwartek na antenie TVP Info, że PiS uprzedzi lidera PO, który ma przedstawić program wyborczy ugrupowania w najbliższą sobotę. - Pokażemy Polakom, jaki jest rzeczywisty program Platformy Obywatelskiej. Zapraszam jutro na nasze konta społecznościowe (...), tam będziemy systematycznie, przez cały dzień, prezentowali program Platformy Obywatelskiej, do którego dotarliśmy. Myślę, że wielu Polaków będzie zaskoczonych, może nawet trochę rozczarowanych, jeżeli chodzi o to, co PO obiecuje - powiedział rzecznik PiS.

Wcześniej zapowiedź czytania programu PO pojawiła się na koncie PiS na portalu X (dawniej Twitter). "Ponieważ właśnie dotarliśmy do 'Konkretów Tuska', zawieszamy ogłaszanie elementów naszego programu do soboty. Jutro od rana, co godzinę będziemy czytali program Tuska. Zapraszamy na nasze media społecznościowe" - napisano i dodano hashtag "KłamstwaTuska". Podobnego oznaczenia używali także politycy Platformy Obywatelskiej w kontekście Prawa i Sprawiedliwości, pisząc o "kłamstwach PiS".

Szybko okazało się, że pierwsza publikacja PiS w piątek na X nie jest wcale odkryciem nowości w programie Koalicji Obywatelskiej. Rafał Bochenek zaczął czytanie od strony 17 programu PO z 2011 roku.



Od poniedziałku Prawo i Sprawiedliwość codziennie przedstawiało jeden punkt swojego programu wyborczego. Są to "Przyjazne Osiedle" - modernizacja i rewitalizacja osiedli i bloków z tak zwanej wielkiej płyty, "Dobry posiłek" - dofinansowanie posiłków w szpitalach, "Lokalna półka", który nakłada na sklepy wielkopowierzchniowe obowiązek posiadania w ofercie minimum dwóch trzecich produktów spożywczych od polskich producentów, "Bon szkolny - Poznaj Polskę" - dofinansowanie dwudniowych wycieczek edukacyjnych.