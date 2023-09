Popiera klapsy i cytuje "Chłopaków z baraków". Kim jest Sławomir Mentzen?

Wybory parlamentarne odbędą się w przyszłym miesiącu. Jednym z kandydatów do Sejmu jest Sławomir Mentzen, będący numerem jeden na liście partii Konfederacja w Warszawie. Kim jest polityk i jaką działalnością zajmował się do tej pory?

Wybory 2023. Sławomir Mentzen - Wykształcenie, wiek, rodzina i kariera kandydata przed polityką

Sławomir Jerzy Mentzen urodził się 20 listopada 1986 roku w Toruniu. Jest doktorem nauk ekonomicznych, polskim politykiem, przedsiębiorcą i doradcą podatkowym. Skończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił również licencjat z fizyki teoretycznej i doktorat z nauk ekonomicznych. Ponadto polityk jest właścicielem kancelarii podatkowej i browaru rzemieślniczego Mentzen (dawniej posiadał sklep myśliwski i kantor wymiany walut). Sławomir Mentzen jest także członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Kandydat do Sejmu jest synem profesora nadzwyczajnego UMK Mieczysława Mentzena. Polityk ma młodszego brata Tomasza, który również działa politycznie i miał być jedynką Konfederacji w Toruniu, ale zrezygnował "z przyczyn osobistych", żonę Agnieszkę i trójkę dzieci.

Sławomir Mentzen w polityce. Jak ekonomista dołączył do partii Konfederacja?

Według doniesień portalu Wprost.pl Sławomir Mentzen w 2007 roku wstąpił do Unii Polityki Realnej, gdzie pełnił funkcję prezesa oddziału partyjnego w Toruniu. Potem polityk zrobił sobie wieloletnią przerwę, po której rozpoczął karierę w partii KORWiN. Mentzen kandydował na prezydenta Torunia w 2018 z własnego komitetu i zajął piąte miejsce. W 2019 partia KORWiN weszła w koalicję Konfederacja KORWiN, Braun, Liroy, Narodowcy, (która w tym samym roku została zarejestrowana jako partia Konfederacja Wolność i Niepodległość), a polityk startował wówczas w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Partia nie osiągnęła jednak progu wyborczego. W 2022 roku Mentzen został wybrany jako zastępca Korwina Mikke na stanowisku prezesa partii Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Poglądy polityka wywołują często wiele kontrowersji. Mentzen podczas kampanii parlamentarnej w 2019 roku ogłosił "piątkę Konfederacji", czyli pięć postulatów, które stały się znane jako tzw. piątka Mentzena. "Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej" - brzmiały wówczas słowa polityka. W marcu bieżącego roku Sławomir Mentzen stwierdził, że to nie są jego poglądy, tylko "wycięty z kontekstu fragment". Podobnie stwierdził w przypadku nagrania z wykładu, podczas którego opowiedział o "wiejskiej babie", która uleczyła jego brata, co było wstępem do rozważań o opiece zdrowotnej. Ponadto Sławomir Mentzen w marcu obwieścił, że "dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane".

Sławomir Mentzen cytował kontrowersyjne produkcje. Polityk partii Konfederacja jest również aktywnym użytkownikiem Tik Toka

Na podstawie wypowiedzi Sławomira Mentzena można wywnioskować, że polityk jest dobrze zapoznany z filmem "Chłopaki nie płaczą, ponieważ zwrócił się do Ryszarda Petru, parafrazując słowa z tej produkcji podczas wiecu w Poznaniu 15 września. - Masz pitbulla, który wygląda jak jamnik, gibasz się jak lewicowy rezus, zachwycasz się panem Kunta Kinte, marnujesz mojemu kumplowi ścieżkę najlepszego proszku, a na koniec chcesz ubić ze mną interes. Po tym, co tu zobaczyłem, nie chcę ubić z panem nawet muchy w kiblu - powiedział polityk. Film "Chłopaki nie płaczą" opowiada o gangsterskich porachunkach.

Inną znaną przez polityka partii Konfederacja produkcją jest serial "Chłopaki z baraków", z którego cytat pojawił się podczas wypowiedzi na TikToku 27 maja, dzień po wydarzeniu "Piwo z Mentzenem". - Strasznie wczoraj zachlałem. Piłem piwo do piątej rano - powiedział Sławomir Mentzen. Polityk przyznał, że urwał mu się film na Nowym Świecie w Warszawie i że "boli go głowa". Serial "Chłopaki z baraków" przedstawia perypetie mężczyzn, którzy próbują szybko się wzbogacić, przez co popadają w konflikt z prawem i notorycznie trafiają do więzienia za kradzieże czy handel narkotykami.

Polityk odnosi popularność w mediach społecznościowych, które prowadzi na bieżąco. W filmikach na Tiktoku lub we wpisach na Twitterze odnosi się do aktualnych sytuacji w Polsce, relacjonuje wydarzenia z życia lub udziela swoim odbiorcom "wskazówek" dotyczących ekonomii.