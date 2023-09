Paweł Kukiz będzie kandydował do Sejmu z pierwszego miejsca na liście PiS w Opolu. Robert Mazurek zapytał Kukiza w "Porannej rozmowie w RMF FM", dlaczego zdecydował się na start z ramienia partii, którą w przeszłości nazwał "tępawą, arogancką mafią" i wykluczał możliwość wejścia z nią w koalicję. Kukiz odparł, że "nie idzie do żadnej mafii" i "pozostaje człowiekiem bezpartyjnym". Powody swojej decyzji o starcie z listy PiS nazwał "poświęcenie twarzy" na rzecz Polski.

Paweł Kukiz "dał się kupić" PiS za mieszaną ordynację wyborczą, sędziów pokoju i dzień referendalny

Kukiz powiedział, że zdecydował się współpracować z PiS, ponieważ to ugrupowanie wpisało do swojego programu kluczowe z jego perspektywy postulaty - zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany, wprowadzenie sędziów pokoju oraz dnia referendalnego. Paweł Kukiz zaznaczył przy tym, że nie poszedł do polityki dla pieniędzy.

- Jestem człowiekiem, który kocha ojczyznę i mam pełną świadomość, że jeżeli tych zmian ustrojowych się nie wprowadzi, to po równi pochyłej i lecimy w dół (...). Robienie ze mnie kunktatora czy kombinatora to jest nadużycie, bo zamieniłem milion rocznie na 150 tys. rocznie. Ludzie, was powaliło? Przepraszam, że tak mówię. Mówią, że Kukiz poszedł po pieniądze czy dał się kupić. Dałem się kupić za te ustawy, które mają zapewnić w przyszłości waszym dzieciom normalne państwo, a nie Tutsi i Hutu - powiedział Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz jedynką PiS w Opolu ma się za bohatera. "Poświęciłem swoją twarz"

Paweł Kukiz stwierdził, że w imię korzystnych dla Polski rozwiązań "poświęcił swoją twarz", decydując się na start z list PiS. Robert Mazurek zasugerował ironicznie, że ludzie będą w przyszłości stawiali za to Kukizowi pomniki. - Bardzo możliwe. Albo pomniki będą wam tutaj stawiać Ruscy. Albo Bruksela. Jedno z dwóch" - odparł Kukiz.