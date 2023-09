Pod koniec lipca Konfederacja ogłosiła Tomasza Grzegorza Stalę jedynką na liście kandydatów partii w Częstochowie. Polityk stał się szerzej znany za sprawą rozpowszechnionego w mediach społecznościowych nagrania, w którym opowiadał o swoich poglądach. - Nie zmieniłem do końca poglądów. One ewoluowały w kierunku narodowego, faszystowskiego, monarchistycznego - tłumaczył zaledwie miesiąc temu Stala w rozmowie ze Stanisławem Krajskim.

Tomasz Stala: Nie mam poglądów faszystowskich

Stala w rozmowie z Interią podkreślił, że użyte podczas wywiadu sformułowanie było wyłącznie "skrótem myślowym". - Użyłem skrótu myślowego. Moje poglądy ewoluowały. Z narodowego, przez poglądy faszystowskie, czyli państwowe. Faszyzm w życiu brzmi źle, ale chodzi o mocne pojęcie państwowości. Ewoluowały w kierunku monarchizmu. Nie jestem miksem trzech poglądów, ale tak wyglądała droga ku kształtowaniu się moich poglądów - tłumaczył kandydat Konfederacji.

Stala zaznaczył także, że "nie czuje się faszystą". - Nie mam poglądów faszystowskich, aczkolwiek nie ukrywam, że kiedyś byłem zafascynowany uznawaniem, że państwo i obywatele są nadrzędne nad wszystkim innym. Uważam, że się wtedy myliłem i tyle - dodał. Jednocześnie podkreślił, że obecnie ma poglądy monarchistyczne.

Ewolucja poglądów Tomasza Stali, jedynki Konfederacji w Częstochowie

Pytania Interii miały bezpośredni związek z opublikowanym miesiąc temu wywiadem na kanale historyka i filozofa Stanisława Krajewskiego. - Nie zmieniłem do końca poglądów, one ewoluowały w kierunku narodowego, faszystowskiego, monarchistycznego. (...) Nie wiem, czy byłbym odpowiednią osobą do tego, aby zasiadać w ławach poselskich. Natomiast jeśli spojrzę, kto zasiada w tych ławach w tym momencie i jaki poziom reprezentują ci ludzie, to myślę, że nie powinienem mieć sobie niczego do zarzucenia - stwierdził wówczas Tomasz Stala.

Tomasz Stala wątpi w Holocaust. Mówił, że w sprawie komór gazowych "jest dużo znaków zapytania"

Stala, kandydat Konfederacji, we wrześniu 2022 roku jako gość telewizji wRealu24 miał stwierdzić, że "jest dużo znaków zapytania i wątpliwości" w sprawie komór gazowych. - Nie rozstrzygam. Wiem, że są świadkowie, którzy widzieli komory gazowe i wynoszone zwłoki. Natomiast sytuacja, w której jakaś organizacja mówi, że o czymś nie wolno dyskutować, jest niedopuszczalna - tłumaczył Stala cytowany przez Interię.

Tomasz Stala jest właścicielem wydawnictwa 3DOM, które ma w swojej ofercie antysemickie publikacje, takie jak "Mord rytualny w Rzeszowie? Śledztwo historyczne" czy "Mędrców Syjonu - Nowe Otwarcie". Szczególnie głośno było jednak o wydanej przez wydawnictwo książce "Adolf Hitler. Twarzą w twarz", która stanowi zapis monologów Hitlera wygłaszanych do najbliższego otoczenia w latach 1941-1944. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule: Tomasz Stala wydał książkę z cytatami Hitlera. Konfederacja ogłosiła go liderem na liście wyborczej.