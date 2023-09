Została wyrzucona z paktu senackiego. Jest nowy kandydat na miejsce Małgorzaty Zych

W ubiegły piątek rzecznik PSL Miłosz Motyka przekazał, że jednogłośną decyzją sygnatariuszy paktu senackiego Małgorzata Zych straciła rekomendację w nadchodzących wyborach do Senatu. - Małgorzata Zych nie będzie kandydatką ze strony żadnego z ugrupowań tworzących pakt senacki - mówił w ubiegłym tygodniu rzecznik PSL w rozmowie z Polską Agencją Prasową, kiedy ogłoszono usunięcie jej z list wyborczych.

Zych straciła miejsce na listach. Wiadomo, kto ją zastąpi

Małgorzata Zych miała startować w okręgu nr 54 (Stalowa Wola). RMF FM przekazało w środę, że zastąpi ją Paweł Bartoszek, były starosta Tarnobrzegu. Samorządowiec, a obecnie prezes spółdzielni spożywczej z okolic Sandomierza, zasiada także w Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego.

Informację tę przekazała już w poniedziałek Interia. Stacja zauważa, że to okręg jeden z najtrudniejszych dla opozycji. Dlatego też stamtąd miała startować Małgorzata Zych. "Nie było bowiem chętnych na ten okręg" - pisze RMF FM.

Małgorzata Zych oskarżyła Putina o bycie zbrodniarzem. Potem go... przeprosiła

O Małgorzacie Zych zrobiło się głośno między innymi za sprawą jej wywiadu, w którym nie przyznała wprost, że Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym. Zapytana przez dziennikarza Wirtualnej Polski, czy Putin nim jest, odparła, że "nie zna się na wielkiej polityce". Zych w przeszłości nie wahała się prezentować publicznie antyukraińskich poglądów. Kobieta angażowała się między innymi w akcję "Stop Ukrainizacji Polski". Ukrainę nazwała państwem "neobanderowskim", a współpracę polsko-ukraińską - "Ukropolem". Na jej profilu na portalu X (dawniej Twitter) można było znaleźć wiele podobnych wpisów.

O potępienie rosyjskiej agresji przez Zych zaapelował Władysław Kosiniak-Kamysz. - Jeśli nie stanie po stronie naszych wartości, to nie będzie naszą kandydatką - podkreślił lider PSL. Dwa dni później polityczka opublikowała oświadczenie, w którym odnosiła się do "nieprawdziwych zarzutów o jej rzekomą antyukraińskość". "W odpowiedzi na ponawiające się pytania jednoznacznie potępiam brutalną agresję rosyjską na Ukrainę. Zbrodnie dokonywane przez Rosjan sprawiają, że Władimir Putin, decydujący o tej agresji, jest zbrodniarzem wojennym. Wszystkie zbrodnie, do jakich doszło podczas tej wojny, muszą zostać rozliczone, a ich autorzy ukarani" - głosiło jej oświadczenie opublikowane na portalu X.

Następnie kobieta je usunęła. Wkrótce na jej profilu pojawiło się kolejne oświadczenie, w którym... przeprasza prezydenta Rosji za swoje słowa. "Każdy człowiek, dopóki żyje, ma prawo do nawrócenia i zbawienia. Dlatego, aby mieć czyste sumienie, przepraszam Prezydenta Rosji Władimira Putina za nazwanie go w swoim oświadczeniu z dnia 30 sierpnia br. "zbrodniarzem wojennym" - napisała Zych na portalu X.