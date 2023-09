Aktywiszcze San Kocoń startuje z list KO. Tomasz Grodzki: Nie miałbym oporów wesprzeć

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa Nowej Generacji, podczas której przedstawiono część młodych osób, które mają kandydować w nadchodzących wyborach parlamentarnych do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Wśród nich jest także aktywiszcze San Kocoń.

San Kocoń startuje do Sejmu. Grodzki: Nie miałbym oporów wesprzeć

- Dzień dobry, jestem San Kocoń. Kandyduję w Krakowie, w okręgu 13. z miejsca dziewiątego. Reprezentuję "Ostrą Zieleń", jestem aktywiszczem LGBT i aktywiszczem ekologicznym - mówi o sobie San Kocoń na nagraniu zarejstrowanym podczas konferencji. Aktywiszcze przynależy do młodzieżowej organizacji Ostra Zieleń, którą KO współtworzy z Zielonymi. Z kolei na swoim profilu na portalu X San Kocoń przedstawia się jako ono/jego, rzecznicze prasowe Ostrej Zieleni oraz człończe Zielonych.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki został zapytany na antenie Polsat News o kandydaturę San Kocoń, oraz czy wsparłby aktywiszcze w walce o miejsce w parlamencie. Polityk odpowiedział, że "nie miałby żadnych oporów". - Ludzi trzeba dzielić na dobrych i złych, a nie na to, jakie mają preferencje seksualne, jak wyglądają, czy przeszli zmiany płci - mówił. - Każdy człowiek zasługuje na taki sam szacunek - dodał. Grodzki podkreślił, że zapytałby również kolegów senatorów z Krakowa, "czy to jest przyzwoita osoba". - To, kim jest i jak się definiuje nie ma żadnego znaczenia - stwierdził Grodzki.

Kocoń do Szafarowicza: Może ty za gadanie oczekujesz przelewów

Nagranie, na którym San Kocoń się przedstawia, opublikował na swoim profilu na portalu X między innymi polityk PiS Dominik Tarczyński. Aktywiszcze skomentowało wpis polityka postem o treści: "Ja się martwię łamaniem praw człowieka, brakiem systemowej ochrony praw zwierząt i niszczeniem środowiska, a prawaki moimi zaimkami".

Kandydaturę San Kocoń skomentował również działacz młodzieżówki PiS Oskar Szafarowicz. "Zielone ze mnie aktywiszcze, Faszystowski PiS wam zniszczę. A kto chce mi pomóc jeszcze, Po dwie stówki albo wrzeszczę!" - brzmi treść "wiersza", który opublikował na portalu X.

Do jego wpisu odwołało się San Kocoń. "Napisał potężny 'działacz młodzieżowy', który reprezentowania młodych w nadchodzących wyborach się wystraszył" - komentuje aktywiszcze. "Szafarowicz, może ty za gadanie oczekujesz przelewów, ale nie mierz każdego swoją miarą. Nie wszyscy są w polityce dla pieniędzy" - kwituje.