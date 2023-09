Jakie są stawki w komisji wyborczej w wyborach parlamentarnych 2023? Ile można zarobić? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że kwoty, które będzie można uzyskać za zasiadanie w obwodowej komisji (OKW) będą się różniły w zależności od podejmowanej funkcji: mniej zarobią szeregowi członkowie, więcej przewodniczący komisji i jego zastępca. W tym roku kwoty wynagrodzeń będą o nawet kilkadziesiąt procent wyższe niż w poprzednich ogólnokrajowych wyborach (prezydenckich w 2020 r.).

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Waldemar Pawlak stanie przed komisją "Lex Tusk"?

Ile zarabia członek komisji wyborczej? Jakie są stawki?

Wzrost wynagrodzeń za zasiadanie w komisjach w stosunku do stawek z 2020 r. jest znaczący. Budzi też nieco kontrowersji w perspektywie tego, że liczba komisji znacząco wzrośnie z powodu zmian w Kodeksie wyborczym (powoływanie komisji już dla 200 wyborców). Podwyżki tłumaczy się jednak obiektywnymi czynnikami, m.in. inflacją.

W wyborach parlamentarnych 2023 dieta przysługująca za pracę w komisji wynosi:

600 zł - w przypadku członka OKW (w wyborach w 2020 r. było 350 zł);

- w przypadku członka OKW (w wyborach w 2020 r. było 350 zł); 700 zł - dla zastępcy przewodniczącego OKW (wcześniej było 400 zł);

- dla zastępcy przewodniczącego OKW (wcześniej było 400 zł); 800 zł - dla przewodniczącego OKW (wcześniej było 500 zł).

W tym roku po raz pierwszy wynagrodzenie otrzymają również mężowie zaufania, czyli osoby, których zadaniem jest obserwowanie czy wybory w danym lokalu przebiegają prawidłowo. Mogą oni liczyć na 40 proc. diety członka komisji wyborczej, czyli 240 zł.

Praca w komisji wyborczej - obowiązki, zadania

Jakie są obowiązki osób, które podejmują się pracy w obwodowej komisji wyborczej? Członkowie komisji są odpowiedzialni przede wszystkim za przeprowadzenie głosowania w danym obwodzie. To oni muszą pilnować porządku podczas wyborów. Ponadto członkowie komisji ustalają wyniki głosowania w swoim obwodzie i podają je do publicznej wiadomości oraz przesyłają do właściwej komisji wyborczej. Przed wyborami członkowie zobowiązują się do udziału w specjalnych szkoleniach.

Kto może być członkiem komisji wyborczej?

Co trzeba zrobić, aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? Co do zasady należy:

być obywatelem polskim;

ukończyć 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia się do komisji;

posiadać pełnię praw publicznych i wyborczych;

nie być osobą ubezwłasnowolnioną wyrokiem sądu lub Trybunału Stanu;

stale zamieszkiwać na terenie województwa, w którym chce się zasiadać w komisji (trzeba być wpisanym do rejestru wyborców w jednej z gmin).

Kto nie może być członkiem komisji? Z udziału w niej wykluczeni są m.in.:

kandydaci w wyborach;

komisarze wyborczy;

mężowie zaufania;

obserwatorzy społeczni;

osoby powiązane z kandydatami (np. przez pokrewieństwo).

Pierwszeństwo w zgłaszaniu członków komisji mają poszczególne komitety wyborcze. Można także trafić na listę rezerwową poprzez zgłoszenie do urzędnika wyborczego w danej gminie. Ostateczny termin zgłoszeń mija na 30 dni przed terminem wyborów. Więcej o tym, jak zostać członkiem komisji wyborczej, pisaliśmy w tym artykule.