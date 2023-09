Tusk już skomentował program wyborczy PiS. Zamieścił zdjęcie z przeszłości. "Co ty Mateusz wiesz..."

Zobacz wideo Czy Waldemar Pawlak stanie przed komisją Lex Tusk?

"Co ty Mateusz wiesz o ocieplaniu budynków..." - zapytał retorycznie Donald Tusk na Twitterze i zamieścił archiwalne zdjęcie z czasów, kiedy pracował fizycznie. Były premier i szef Rady Europejskiej kilkukrotnie mówił o tym, że w przeszłości pracował przy remontach budynków, miał także malować kominy. To zatem wątek osobisty, który Tusk zawarł w tej recenzji programu wyborczego PiS-u pod nazwą "Przyjazne Osiedle".

REKLAMA

Tusk ostro recenzuje wielką płytę PiS-u. I znów wbija szpilę "bambikowi"

Aspekt polityczny to złośliwość skierowana po adresem premiera Mateusza Morawieckiego To właśnie szef rządu zapowiedział w Tomaszowie Mazowieckim, że Polska nie może się dzielić na "Polskę A" i "Polskę B". Na konferencji prasowej podkreślił, że likwidacji tego podziału ma służyć ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość program "Przyjazne Osiedle". - Mieszkanie w wielkiej płycie jest określane jako mieszkanie w "Polsce B". Dla Prawa i Sprawiedliwości nie ma czegoś takiego jak "Polska A" i "B". Nasz rząd jest wiarygodny, ponieważ zgodnie z naszymi obietnicami inwestujemy w drogi, szkoły, szpitale czy żłobki. Jeżeli nadal będziemy sprawować władzę, to zainwestujemy w budowę osiedli, takich jak te budowane w latach 70. - podkreślił premier i przypomniał, że w tak zwanej wielkiej płycie mieszka co najmniej 8 milionów ludzi.

Riposta Tuska to też nawiązanie do cytatu z filmu Juliusza Machulskiego "Kiler". W jednej ze scen wcielający się w głównego bohatera Cezary Pazura pyta swoje lustrze własne odbicie: "Co ty wiesz o zabijaniu?". Poprzedni kąśliwy komentarz pod adresem swego następcy były premier opublikował w weekend. Przypomnijmy: Mateusz Morawiecki w czasie spotkania z wyborcami w Katowicach [to okręg, z którego wystartuje urzędujący premier z pierwszego miejsca listy PiS w październikowych wyborach parlamentarnych] część swojego wystąpienia poświęcił liderowi opozycji, Donaldowi Tuskowi. Wytknął swojemu poprzednikowi, który nie rządzi Polską od dziewięciu lat, że w czasie jego urzędowania bezrobocie było wysokie. I ironizował, że "bezrobocie w czasach Tuska było takie duże, że nawet Tusk wyjechał za pracą za granicę".

- Co Tusk ostatnio powiedział? Przecierałem oczy ze zdumienia, pewnie część państwa również to zauważyła. On mówi, że ma wielki szacunek do ludzi pracy. Jak Donald Tusk mówi, że ma szacunek do ludzi pracy, to wszyscy ludzie pracy muszą się zacząć bać. Tusk jest jak pyton, który tak przytula, przytula, przytula, aż udusi. Uważajcie na niego - przestrzegł Morawiecki.

Odpowiedź Tuska pojawiła się w niedzielę po południu. Lakoniczna i w stylu lidera opozycji. Były premier i były szef Rady Europejskiej zamieścił ją na Twitterze [obecnie portal X]. "W pojedynku z pytonem życzę bambikowi powodzenia - napisał Tusk. Przypomnijmy, że przewodniczący Platformy Obywatelskiej nazwał szefa rządu "bambikiem" w maju, kiedy Morawiecki "uroczyście otworzył" most na Dunajcu w Tylmanowej, mimo tego, że przeprawa była czynna od sześciu miesięcy. - Mamy premiera, który, żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć. Mateusz, ale z ciebie bambik, muszę ci powiedzieć - żartował wówczas Tusk.

O założeniach programu "Przyjazne Osiedle" przeczytacie więcej w rozmowie Eryka Kielaka z redakcji Next Gazeta.pl:

***

Wybory i referendum, 15 października 2023 r. Gazeta.pl

***