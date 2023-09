Kandydat z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu Paweł Szrot nie pamięta, jak brzmi hasło wyborcze jego partii. Podczas audycji radiowej na żywo nie był w stanie go powtórzyć. - Bezpieczna... bezpieczna Polska - powiedział w końcu, co nie jest do końca prawdą.

4 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl