Karta do głosowania w wyborach do Sejmu. Jak wygląda? Jak ją wypełnić? Na co zwrócić uwagę?

Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 15 października 2023 r. Przy okazji wyborów przeprowadzone zostanie także referendum.

Wybory parlamentarne 2023. Karta do głosowania. Co warto wiedzieć?

W lokalach wyborczych na każdego z wyborców będą czekały trzy jednostronicowe karty do głosowania. Na pierwszej karcie znajdą się listy kandydatów do Sejmu zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym, na drugiej nazwiska kandydatów do Senatu, a na trzeciej pytania referendalne. Wyborcy nie muszą pobierać wszystkich kart - mogą uczestniczyć w wyborach, nie biorąc udziału w referendum.



Na dole każdej karty znajdzie się instrukcja jak zagłosować. Każda z kart musi być opatrzona pieczęciami obwodowej komisji wyborczej oraz okręgowej komisji wyborczej, w przeciwnym razie głos będzie nieważny.



W przypadku osób z niepełnosprawnością wzroku mogą być stosowane specjalne nakładki na kartę z alfabetem Braille'a.

Wybory parlamentarne - jak głosować?

Jak głosować w wyborach parlamentarnych? Nie powinno być to problemem. Trzeba się jednak wystrzegać działań, które mogłyby przyczynić się do unieważnienia naszego głosu.



Głosowanie polega na tym, że w kratce przy nazwisku wybranego kandydata (tylko na jednej liście wyborczej!) stawiamy znak "X". Nie może to być przekreślenie kratki, jej zamalowanie lub jakikolwiek inny znak graficzny. Według interpretacji PKW znak "X" to dwie przecinające się ze sobą linie proste. Warto zauważyć:

głos będzie nieważny wtedy, gdy np. linie przetną się poza obrębem kratki;

głos może być ważny wówczas, gdy przecięcie linii będzie znajdowało się w kratce, ale same linie będą przekraczać kratkę.

Ostatnia kwestia może być istotna dla osób, które zechcą oddać głos nieważny. Niekiedy mogą bowiem pomimo takiej woli zagłosować na którąś z list - bo np. linie stanowiące przekreślenie karty przetną się w kratce przynależnej do któregoś ugrupowania. Więcej o głosach ważnych i nieważnych pisaliśmy w tym artykule:

Karta do głosowania w wyborach do Sejmu jest chroniona prawnie

Co jeszcze warto wiedzieć o karcie do głosowania w wyborach do Sejmu? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że karty wyborcze są chronione przez prawo. Nie można więc ich wynieść z lokalu wyborczego, podrzeć lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzić. Nie można ich też nikomu odstąpić. Za takie działanie grozi odpowiedzialność karna (kara grzywny, ograniczenie wolności, a nawet pozbawienie wolności do dwóch lat). Warto o tym pamiętać zwłaszcza w perspektywie czekającego nas referendum, które budzi duże kontrowersje. O tym, jak wziąć udział w wyborach, ale nie głosować w referendum, pisaliśmy w tym artykule.



