Centralny Rejestr Wyborców - co to jest? Gdzie go znaleźć? Jak się zalogować? Wyjaśniamy

Co to jest Centralny Rejestr Wyborców (CRW)? Chodzi o system, który z założenia ma ułatwić obywatelom głosowanie, urzędnikom - organizację, a komisjom wyborczym - przeprowadzenie wyborów. Jego głównym zadaniem jest zastąpienie ponad 2,5 tys. lokalnych rejestrów wyborców, prowadzonych przez gminy. Każda osoba uprawniona do udziału w wyborach została w tym systemie ujęta we właściwym obwodzie i okręgu. Bardzo ważne jest to, że dostęp i obsługa CRW będą z poziomu gmin odbywały się w czasie rzeczywistym, co bardzo usprawni obieg danych.

Od kiedy działa Centralny Rejestr Wyborców?

System ruszył 4 sierpnia 2023 r., czyli całkiem niedawno. Poprzedzone zostało to kilkoma etapami prac obejmującymi m.in. testowanie nowych rozwiązań. Prace nad kolejnymi funkcjonalnościami Centralnego Rejestru Wyborców wciąż trwają.

Centralny Rejestr Wyborców - ustawa

Centralny Rejestr Wyborców został odpowiednio uregulowany prawnie. Zapis o nim pojawił się w 4. rozdziale Kodeksu wyborczego. Mowa tu przede wszystkim o informacjach i danych gromadzonych w systemie.

Centralny Rejestr Wyborców - rozporządzenie

Pakiet regulacji związanych z systemem uzupełniło rozporządzenie o Centralnym Rejestrze Wyborców wydane przez ministra cyfryzacji. Dokument ustala szereg kwestii związanych z funkcjonowaniem CRW. Chodzi m.in. o:

wzór spisu wyborców;

sposób i tryb sporządzania spisu wyborców;

aktualizacje spisu wyborców;

wzór wykazu wyborców przebywających w domach leczniczych itp.

To bardzo istotne ustalenia, które od strony prawnej decydują o tym, co nowego wprowadzi Centralny Rejestr Wyborców.

Centralny Rejestr Wyborców - gov.pl. Jak się zalogować? Jak sprawdzić swoje dane?

Centralny Rejestr Wyborców dostępny jest już na portalu mobywatel.gov.pl. Jak z niego skorzystać?

Wejdź na podany powyżej adres. Zaloguj się profilem zaufanym, e-dowodem, za pomocą bankowości elektronicznej albo zeskanuj kod QR aplikacją mobilną mObywatel. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę "Twoje dane", a następnie wybierz z listy "Centralny Rejestr Wyborców". Znajdziesz tam informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Możesz zamówić tam plik PDF z twoimi danymi z CRW, możesz też złożyć wniosek o udział w wyborach poza twoim stałym miejscem głosowania.

Tutaj możesz sprawdzić jak będzie wyglądał dostęp do CRW, kiedy trafi do aplikacji mObywatel.

Centralny Rejestr Wyborców a spis wyborców. Korzyści dla obywateli

Wprowadzenie nowego systemu da w pewnej perspektywie czasowej spore możliwości nie tylko urzędom, ale i poszczególnym obywatelom. Zwiększy przejrzystość i poprawi dostęp do informacji. Co do zasady konkretnymi korzyściami będą: