Zobacz wideo Kaczyński krótko wyjaśnił, dlaczego zmienił okręg wyborczy

- Oczekuję od pana ministra, że się poda do dymisji. Jak się nie poda, będzie odwołany - powiedział w czerwcu ubiegłego roku Jarosław Kaczyński. Prezes PiS powiedział, że Michał Cieślak zachował się tak, "jak polityk w randze ministra nie może się zachować".

REKLAMA

Michał Cieślak startuje z listy PiS w Kielcach

Cieślak, członek Partii Republikańskiej, był w przeszłości ministrem w KPRM. Jego rezygnacja miała związek z wydarzeniem, do którego latem ubiegłego roku doszło w urzędzie pocztowym w Pacanowie. Teraz, jak wynika z opublikowanych przez PiS list, Cieślak będzie ponownie kandydował z kieleckiego okręgu. Liderem tej listy jest Kaczyński.

Zajście w placówce pocztowej nagłośniła kielecka "Gazeta Wyborcza". Agnieszka Głazek, naczelniczka poczty w Pacanowie (woj. świętokrzyskie), gdy zorientowała się, że do placówki przyszedł Michał Cieślak, minister-członek Rady Ministrów oraz poseł Partii Republikańskiej Adama Bielana, postanowiła poskarżyć mu się na podwyżki cen paliwa i rosnące raty kredytów. Jak zrelacjonowała kobieta, minister Cieślak miał jej odpowiedzieć, że "nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i ona kandydowała do Sejmu". Na to naczelniczka odparła, że sobie tego nie wyobraża, bo "nie potrafi kłamać". Krótko po tej wymianie zdań pani Agnieszka została wezwana "na dywanik" u dyrektora z Kielc, który poinformował ją o wpłynięciu skargi. Z jej treści wynikało, że naczelniczka w rozmowie z ministrem miała być wulgarna, czemu ona sama zaprzecza. Urzędniczka miała też usłyszeć, że zostanie dyscyplinarnie zwolniona.

Gdy sprawą zajęły się media, polityk poinformował o wycofaniu skargi. Poczta Polska zaś wydała komunikat, w którym poinformowała, że "nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, mogących stanowić podstawę do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec naszej pracowniczki".