Zniszczono baner wyborczy Magdaleny Filiks. "Ścięta głowa jest na płocie mojej 90-letniej babci"

Posłanka Magdalena Filiks w nadchodzących wyborach startuje z drugiego miejsca szczecińskiej listy Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek po południu Filiks zamieściła fotografię zniszczonego plakatu wyborczego. Obecny na banerze wizerunek posłanki został pozbawiony głowy.

Magdalena Filiks reaguje na zniszczony plakat: Jesteście zwyrodnialcami

"Wiem, że jesteście zdolni do najgorszego hejtu, nienawiści i najgorszych podłości, bo już mi to zrobiliście. Ale ta ścięta głowa jest na płocie mojej 90-letniej babci" - napisała. "Ten, który ścinał, doskonale wiedział, na czyim płocie - to mała wieś. Jesteście zwyrodnialcami" - dodała polityczka.

W sierpniu Magdalena Filiks poinformowała o swoim starcie w wyborach parlamentarnych, "Z wielu różnych powodów podjęłam decyzję, że nie zrezygnuję z pracy zawodowej. To była koszmarnie trudna decyzja, bo żeby coś w życiu robić, trzeba zawsze mierzyć siły na zamiary" - napisała w mediach społecznościowych. Polityczka Koalicji Obywatelskiej napisała o trudnych chwilach, które zostały przezwyciężone, dzięki otrzymanemu wsparciu. "To prawda - zabrakło mi sił i nadal ich nie odzyskałam (pewnie nigdy już nie odzyskam), ale siła, którą dostaję codziennie od was, jest dużo większa, niż była moja własna, kiedy jeszcze byłam 'tamtą Magdą'" - oznajmiła Magdalena Filiks i dodała, że dostała setki wiadomości i argumentów, które doradzały polityczce, aby nie rezygnowała z pracy.

Uczestnictwo posłanki w wyborach stało pod znakiem zapytania ze względu na dramatyczne wydarzenia w jej życiu. Jak informowaliśmy, Radio Szczecin poinformowało pod koniec 2022 roku o pedofilu, który był działaczem Platformy Obywatelskiej. Poza podaniem informacji o wyroku, który obowiązywał od ponad roku, ujawniono wiek oraz zdanie wskazujące na działalność polityczną matki ofiar, co umożliwiło ich namierzenie. Posłanka Filiks 3 marca b.r. przekazała informację o śmierci jej syna, Mikołaja. Chłopiec popełnił samobójstwo, a posłanka zmierzyła się z hejterami i publikacjami, które rzekomo miały "ujawniać" szczegóły z życia rodzinnego posłanki i zostały zdementowane przez polityczkę.