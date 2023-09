Rywalka Kaczyńskiego w Gazeta.pl: Mam osobisty problem związany z prezesem PiS-u

Zobacz wideo Marzena Okła-Drewnowicz mówi o kondycji służby zdrowia w Świętokrzyskiem

Liderka listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu świętokrzyskim była gościnią Porannej Rozmowy Gazeta.pl w poniedziałek rano. Marzena Okła-Drewnowicz zmierzy się w swoim regionie z Jarosławem Kaczyńskim, który również startuje z Kielc. - Wiem, że muszę więcej pracować, mieć więcej siły i robić swoje. Tym bardziej że mam wiele pytań do prezesa. [...]

REKLAMA

Ja mam osobisty problem związany z prezesem. Na północy regionu świętokrzyskiego, tam, gdzie mamy miasta prezydenckie - Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski - tam były wspaniałe kliniki serca, które przynajmniej przez 10 lat ratowały życie ludzkie. I właśnie PiS doprowadził do tego, że te kliniki zostały zlikwidowane

- mówiła Okła-Drewnowicz. Dodała, że w tej sprawie osobiście interweniowała u szefa PiS-u, ale ten nie pomógł. Wyjaśniła, że dwa lata temu ten region Polski zajął pierwsze miejsce pod względem liczby zgonów z powodu chorób serca.

Okła-Drewnowiczw Porannej Rozmowie Gazeta.pl o postulatach związanych z ochroną zdrowia

Lider PO Donald Tusk zapowiedział, że 9 września przedstawi konkretne punktu programu swojej partii Polityczka w rozmowie z Karoliną Hytrek-Prosiecką zapewniła, że część postulatów dotyczy systemu ochrony zdrowia i polityki senioralnej. - Szczególnie zależy mi na organizacji opieki w miejscu zamieszkania, chodzi o usługi opiekuńcze. Dzisiaj mamy z tym duży problem - mówiła posłanka.

Jest społeczeństwo starzejące się i zarazem długość życia jest coraz dłuższa. To oznacza, że potrzebujemy coraz częściej opieki, której już jest za mało. Chodzi o to, żeby dofinansować samorządy z budżetu państwa. I wcale się tego nie boję, że z budżetu państwa, bo to są pieniądze wszystkich nas i my musimy decydować, na co je wydać, żeby nam się to wszystkim opłaciło

- tłumaczyła gościni Gazeta.pl. Dodała, że pójście w tym kierunku, dofinansowania adekwatnie do inflacji i minimalnego wynagrodzenia, jest dobrym, systemowym rozwiązaniem.

Okła-Drewnowicz zmierzy się z Kaczyńskim w okręgu świętokrzyskim. "On się boi debaty"

Posłanka Platformy Obywatelskiej zapewniła, że wie czym wygrać z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. - Pracą, normalnością i prawdą. Inaczej się po prostu nie da. To jest trudny teren dla Koalicji Obywatelskiej, tam większość stanowią gminy wiejskie, tylko 5 gmin jest miejskich. Nam naturalnie jest trudniej, bo nasz elektorat jest w miastach. Trzeba włożyć dużo pracy. Dużo czasu to zajmuje, ale warto. Ale jestem stamtąd i ludzie mnie znają - przyznała Marzena Okła-Drewnowicz.

Podkreśliła, że to jej piąta kampania wyborcza, a w regionie jest od 16 lat. Karolina Hytrek-Prosiecka zapytała o to, czy polityczka wystosowała zaproszenie do debaty z jedynką listy Prawa i Sprawiedliwości - Jarosławem Kaczyńskim. - On jest w innej rzeczywistości, wokół niego jest kordon innych posłów - mówiła Okła-Drewnowicz. I dodała: - Oczywiście, że złożyłam zaproszenie do debaty. Ale Kaczyński nie stanie do debaty, bo się boi. Żadnej odpowiedzi nie dostałam. Ale trzeba wykonać ruch, a jeśli nie skutkuje, to trzeba podjąć kolejne działania - zaznaczyła Okła-Drewnowicz.

Wybory i referendum, 15 października 2023 r. Gazeta.pl

***