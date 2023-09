Zobacz wideo Morawiecki zganił Trzaskowskiego. "Bawił się na imprezie, gdy Warszawa została zalana!"

Paweł Kukiz otworzy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości w Opolu. O tym, że były lider Kukiz'15 będzie jedynką partii na południu Polski, poinformował w czwartek prezes partii Jarosław Kaczyński. Internauci od tej chwili wypominają Kukizowi, co mówił o partii rządzącej i to, jak jego postulaty były w przeszłości ignorowane. Sam Kukiz zapewniał, że tym razem Jarosław Kaczyński zgodził się na uwzględnienie jego "proobywatelskich postulatów" w nowym programie Zjednoczonej Prawicy.

Kukiz odpowiada na obraźliwe komentarze w tym samym tonie. "Mogę cię wyj****?"

W niedzielę Paweł Kukiz opublikował na Twitterze [obecnie portal X] komentarz do Campusu Polska Przyszłości. "Warsztaty i wykłady za "pieniądze dla Kukiza od Morawieckiego" na Campusie Rafała Trzaskowskiego :-)" - stwierdził i dołączył post organizacji Instytut Demokracji Bezpośredniej. Potem aktywnie dyskutował z komentującymi internautami. Niektórzy pytali o adres lub inne "namiary", żeby "napluć mu w twarz". To nawiązanie do deklaracji samego Kukiza, który w czasach, kiedy był muzykiem, stwierdził: "Jak zostanę politykiem, to naplujcie mi w ryj i mówcie do mnie szmato". Jeden z użytkowników zamieścił mema z tekstem: "Tylko przypomnę. Największy swój hit Piersi nagrały po wyj***niu Kukiza". Chodzi o utwór "Bałkanica" z 2013 roku.

No to jak Ryszard? Mogę cię wyj****, miłośniku disco polo?

- zapytał w odpowiedzi Kukiz.

"Przejęte" konto Pawła Kukiza na Twitterze

Wpis jeszcze nie został usunięty, ale przypomnijmy, że w przeszłości Paweł Kukiz miewał problemy ze swoim kontem na Twitterze - tak przynajmniej tłumaczył wulgarne i obraźliwe komentarze zamieszczone w internecie. W czwartek zaatakował Kamilę Gasiuk-Pihowicz, która napisała: "Lista jedynek PiS to jak lista wszystkich afer: respiratory Cieszyńskiego, wybory kopertowe Sasina, grupa hejterska u Ziobry, loty Kuchcińskiego, Pegasus Kamińskiego, wille Czarnka, szwalnie Witek, 4 mln Kukiza, brunatne dotacje Glińskiego, lexTVN Suskiego i działki Morawieckiego" - wymieniła w serwisie X posłanka KO. Na jej komentarz zareagował lider Kukiz'15. "Kamilko, z tymi '4 mln Kukiza' to uważaj, bo już jest tryb wyborczy :-) A przy okazji - dług Nowoczesnej już spłacony?" - napisał Paweł Kukiz. Internetową dyskusję jak na razie zakończyła wypowiedź posłanki. "Pawełku, nie strasz. Fakt, mój błąd, bo nie 4 mln, a 4,3 mln dla fundacji, gdzie jesteś w Radzie. I zdaje się, że to Twoi koledzy z listy domagali się zwrotu tych pieniędzy. Dogadaliście się już?" - zapytała Gasiuk-Pihowicz pod komentarzem Kukiza.

Z kolei pięć lat temu na koncie opolskiej jedynki PiS-u na Twitterze pojawiła się seria wpisów odnoszących się do byłych i obecnych wówczas polityków Kukiz'15. Część z nich była obraźliwa. Polityk twierdził wtedy, że nie on jest ich autorem. W końcu przyznał: "To jednak piątkowa noc przejęła i mnie i moje konto".

