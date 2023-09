Kąśliwe uprzejmości między Tuskiem i Morawieckim trwają. Lider PO 'podgryza' premiera

Zobacz wideo Tusk został zapytany o zmiany w TVP. "To kwestia odpowiedzialności karnej"

Mateusz Morawiecki w czasie spotkania z wyborcami w Katowicach [to okręg, z którego wystartuje urzędujący premier z pierwszego miejsca listy PiS w październikowych wyborach parlamentarnych] część swojego wystąpienia poświęcił liderowi opozycji, Donaldowi Tuskowi. Wytknął swojemu poprzednikowi, który nie rządzi Polską od 9 lat, że w czasie jego urzędowania bezrobocie było wysokie. I ironizował, że "bezrobocie w czasach Tuska było takie duże, że nawet Tusk wyjechał za pracą zagranicę".

Co Tusk ostatnio powiedział? Przecierałem oczy ze zdumienia, pewnie część państwa również to zauważyła. On mówi, że ma wielki szacunek do ludzi pracy. Jak Donald Tusk mówi, że ma szacunek do ludzi pracy, to wszyscy ludzie pracy muszą się zacząć bać. Tusk jest jak pyton, który tak przytula, przytula, przytula, aż udusi. Uważajcie na niego

- przestrzegł Morawiecki. I podkreślił, że "to jest wielki szkodnik polskiej polityki. Największe niebezpieczeństwo dla polskich rodzin".

Kąśliwe uprzejmości Tuska i Morawieckiego. Lider PO lakonicznie odpisał premierowi

Odpowiedź Tuska pojawiła się w niedzielę po południu. Lakoniczna, celna, w stylu lidera opozycji. Były premier i były szef Rady Europejskiej zamieścił ją na Twitterze [obecnie portal X].

W pojedynku z pytonem życzę bambikowi powodzenia

- napisał Tusk. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej nazwał szefa rządu "bambikiem" w maju, kiedy Morawiecki "uroczyście otworzył" most na Dunajcu w Tylmanowej, mimo tego, że przeprawa była czynna od sześciu miesięcy. - Mamy premiera, który, żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć. Mateusz, ale z ciebie bambik, muszę ci powiedzieć - mówił wówczas Tusk.

W sobotę za pośrednictwem tej samej platformy społecznościowej lider największej partii opozycyjnej poinformował o "wykonaniu zadania" przez Sławomira Nitrasa. Chodzi o obywatelskie ruch kontroli wyborów. Do wzięcia udziału w nim zgłosiło się ponad 50 tysięcy osób, co oznacza, że w każdej obwodowej komisji wyborczej w Polsce będzie przynajmniej jedna osoba reprezentująca ten ruch. "Sławomir Nitras przed chwilą zameldował wykonanie zadania! 50 TYSIĘCY osób zapisało się do obywatelskiej kontroli wyborów. Nie ukradną nam demokracji. Teraz wystarczy ich przegłosować" - napisał Tusk.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne w Polsce zarządzono na 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich. Natomiast kapitanowie tych statków mogą zgłaszać wnioski o utworzenie na nich obwodów głosowania do dnia 15 września.

