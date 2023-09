Do ataku na posła KO doszło 3 września na targowisku w Opolu. To tam Witold Zembaczyński rozdawał ulotki wyborcze. Zdaniem polityka mężczyzna, który mu groził i prawdopodobnie zniszczył jego samochód, jest sympatykiem PiS lub Pawła Kukiza.

Witold Zembaczyński zaatakowany w Opolu. Twierdzi, że agresor musiał być sympatykiem Kukiza lub PiS-u

Poseł PO opublikował na Twitterze nagranie ze spotkania z rowerzystą, który grozi mu spaleniem samochodu. "Dziś zwolennik PiS lub Kukiza najpierw groził, że spali mojego busa, a mnie zaj****. Chwile później spełnił swoją groźbę, rzucając kamieniem w szybę mojego busa. To bezpośredni atak na posła opozycji. Kukiz i PiS jesteście odpowiedzialni za wojnę pomiędzy Polakami" - napisał 3 września Zembaczyński.

W opublikowanym nagraniu słyszymy rozmowę posła z rowerzystą, po czym polityk pokazał zniszczoną szybę w samochodzie. - Dosłownie 15 min temu przyjechał tu zwolennik PiS-u/Kukiz. Mówił, że mnie zaj**** oraz że spali mojego busa. Ostrzegłem go, żeby nie stosował gróźb karalnych, 15 min później, kiedy wróciliśmy z targowiska, zastaliśmy taką sytuację. W Wito-busa został rzucony kamień, szyba została stłuczona. Jest to bezpośredni atak i napaść na opozycję. Kukiz i PiS-owcy, ja wam tego nie odpuszczę - mówił polityk.

Komenda Miejska Policji w Opolu opublikowała wizerunek mężczyzny, który miał grozić posłowi. "Policjanci z Opola proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który najpierw miał grozić kierowcy, a potem uszkodzić jego samochód. Do tego zdarzenia doszło dzisiaj około 9:00 w rejonie ulicy Wschodniej. Zapewniamy o zachowaniu tajemnicy, co do osoby informującej. Jeśli rozpoznajesz mężczyznę, zadzwoń na nr 47 861 2545" - podano w komunikacie.

Konflikt między Kukizem a Zembaczyńskim

Polityk Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński zarzucił Pawłowi Kukizowi, że 4,3 mln złotych, które jego fundacja "Potrafisz Polsko" otrzymała z państwowego budżetu, to forma korupcji politycznej. Zdaniem polityka fundacja, w której zasiada Kukiz, nie prowadzi działalności pod adresem, który widnieje w KRS.

"Kukiz zasiada w radzie Fundacji, dostają 4,3 mln zł od rządu PiS, a nie mają nawet rzeczywistej siedziby. Zawiadamiam Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Prokuraturę" - napisał Zembaczyński.