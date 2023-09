Kaczyński w Kielcach o "rządzie chłopców w krótkich majteczkach". "Rządzenie to nie haratanie w gałę"

- Jest pytanie, które często jest stawiane, niekoniecznie zawsze z dobrą wolą, ale zasadne: dlaczego ja tutaj, dlaczego na pierwszym miejscu tej listy jest szef partii i obozu rządzącego? Odpowiedź jest prosta: Polska jest jedna. Mam nadzieję, że ten nasz cel, ujęty w krótkim haśle "Bezpieczna przyszłość Polaków" zostanie zrealizowany. Jest jeden warunek: nasze zwycięstwo w wyborach - przekonywał wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas popołudniowego niedzielnego spotkania z wyborcami w Kielcach.

- Zwyciężymy, ale tylko wtedy, kiedy podejmiemy ogromny wysiłek, jeżeli zrozumiemy, także tutaj, także wśród pań i panów, którzy stoją za mną, że każdy ma szansę, że trzeba walczyć i o osobisty sukces, sukces listy i przede wszystkim sukces Polski - dodał.

- Musimy mieć odpowiedzialny, dorosły rząd. Nieprzypadkowo mówię "dorosły", bo mieliśmy przez osiem lat w Polsce rząd niedorosły, rząd chłopców w krótkich majteczkach, czy może w krótkich spodenkach. Nie chodzi o ich PESEL, tylko chodzi o to, co w głowach. W życiu każdego człowieka są różne etapy, jest ten etap także młodzieńczy, piękny, ale jednak mający pewne cechy, które nie predestynują do tego, by rządzić. Oni tych cech, mimo niekiedy całkiem dojrzałego wieku, się nie pozbyli. Rządzenie to ciężka praca, a nie cygara i dobre wina, nie haratanie w gałę - mówił Jarosław Kaczyński.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przedstawił też na spotkaniu kształt listy partii w okręgu kieleckim. Tak jak potwierdzono kilka dni wcześniej, na "jedynce" znalazł się wicepremier Jarosław Kaczyński. Na dalszych miejscach znaleźli się posłowie Anna Krupka, Krzysztof Lipiec, Agata Wojtyszek, Andrzej Kryj, Marek Kwitek i wiceszef resortu infrastruktury Grzegorz Witkowski. Ósmy jest były minister Michał Cieślak, który w czerwcu ub.r. podał się do dymisji po aferze na poczcie w Pacanowie. "Dziewiątką" jest wojewoda Zbigniew Koniusz. Na "dziesiątce" umieszczono posła Suwerennej Polski Mariusza Goska, a na 17. miejscu znalazła się posłanka PiS Anna Paluch.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński kandyduje z okręgu kieleckiego

Jarosław Kaczyński kandydował z Warszawy w wyborach parlamentarnych nieprzerwanie od 1991 r. (mandatu nie zdobył tylko raz, w 1993 r., kiedy Porozumienie Centrum nie przekroczyło progu wyborczego). Jak informował w sierpniu jako pierwszy dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek, w tym roku Kaczyński zdecydował się jednak startować z okręgu kieleckiego. Polityk potwierdził potem te doniesienia i zaznaczył w rozmowie z Polsat News, że jego start z okręgu innego niż warszawski "jest lepszy, bardziej efektywny z punktu widzenia interesów partii". Według opozycji jedną z przyczyn mogła być też niechęć prezesa PiS do bezpośredniego starcia z liderem PO Donaldem Tuskiem.

W wyborach w 2019 r. Jarosław Kaczyński zdobył w Warszawie blisko 249 tys. głosów, a kandydująca wówczas z "jedynki" KO Małgorzata Kidawa-Błońska - 416 tys. Kaczyński i Tusk "starli" się w wyborach ostatnim razem w 2011 r. Na prezesa PiS zagłosowało wtedy 202 tys. osób, a na przewodniczącego PO - blisko 375 tys. W okręgu kieleckim, w którym Kaczyński będzie "jedynką", przed czterema laty Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 55 proc. poparcia. Wprowadziło wtedy 10 posłów z 16-osobowej puli przypadającej na ten okręg.

