50 tysięcy osób przypilnuje wyborów. "W każdej komisji co najmniej jedna osoba będzie patrzyła na ręce"

Polityczki i politycy Koalicji Obywatelskiej w niedzielę wystąpili na konferencji prasowej w Poznaniu, gdzie w weekend trwa Kongres Kobiet. I właśnie o prawach kobiet i październikowych wyborach parlamentarnych mówili przedstawiciele największej partii opozycyjnej. - Z wielką przyjemnością informuję, że będziemy gotowi wywiązać się z naszego wielkiego celu przypilnowania wyborów tak, jak się zadeklarowaliśmy - zapewniła w Poznaniu Barbara Nowacka, informując, że do tego zadania zgłosiło się dokładnie 50 351 osób. - Czyli w każdej komisji będzie przynajmniej jedna osoba z Koalicji Obywatelskiej, która będzie patrzyła na ręce, bo wiemy, że władzę dzisiaj stać na wszystko - dodała polityczka.

Tych wyborów trzeba przypilnować, bo dziś wiemy, na co stać władzę. Stać ją właściwie na każdą właściwie nieuczciwość i niegodność. Ludzie, którzy będą walczyli o to, żeby utrzymać się u władzy stają przeciwko obywatelkom i obywateli demokratycznej opozycji. Władza depcze prawa kobiet i niszczy polską solidarność

- mówiła w Poznaniu posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dodała też, że "jesteśmy silni wtedy, gdy jesteśmy zjednoczeni". - Wiemy, że wybory będą nierówne, bo władza wymyśliła sobie referendum. (...) Oni mają miliony, a my mamy obywatelki i obywateli - zaznaczyła Nowacka.

PO: 50 tysięcy osób przypilnuje wyborów

Oprócz Barbary Nowackiej głos na niedzielnej konferencji zabrały także między innymi Monika Rosa i Małgorzata Kidawa-Błońska, która podkreśliła, że wszystkim osobom, które do tej pory zgłosiły się do pilnowania wyborów, to osoby, którym nie jest wszystko jedno. - Chcą, by Polska była demokratyczna, chcą poświęcić swój czas, aby przypilnować tych wyborów, by nikt nam ich nie ukradł - podkreśliła wicemarszałkini Sejmu. Zapewniła, że partia nadal czeka na zgłoszenia wszystkich chętnych osób, które chcą zaangażować się w ruch pilnowania wyborów. - To wielki sukces, że mamy tutaj już 50 tysięcy osób, wielkie brawa należą się Sławkowi Nitrasowi, który to zorganizował. Przypilnujemy tych wyborów, także dlatego, żeby od października prawa kobiet były normalnością - zapewnił Adam Szłapka.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Wybory parlamentarne w Polsce zarządzono na 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 do 21. Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej. Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich. Natomiast kapitanowie tych statków mogą zgłaszać wnioski o utworzenie na nich obwodów głosowania do dnia 15 września.

***