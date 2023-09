Maliszewski stawał na głowie, by dostać "jedynkę" w okręgu olsztyńskim. Nie wyszło

Psycholog społeczny dr hab. Norbert Maliszewski po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach stał się z czasem regularnym komentatorem w Telewizji Polskiej. W grudniu 2019 został szefem Centrum Analiz Strategicznych, potem Rządowego Centrum Analiz. Od dwóch lat jest sekretarzem stanu w KPRM. Urzędnik urodził się w Otwocku w woj. mazowieckim, zawodowe życie związał z Warszawą. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. A mimo to w ostatnich miesiącach bardzo często pojawiał się w województwie warmińsko-mazurskim. Nieprzypadkowo.

Jak informował dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek, szef Rządowego Centrum Analiz liczył tam na wysokie miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości w jesiennych wyborach do Sejmu. W marcu tego roku Maliszewski założył na Facebooku swoją oficjalną stronę i niemal od razu zaczął informować o swoich aktywnościach, przede wszystkim na terenie Warmii i Mazur.

Pierwszy taki wpis pojawił się 20 marca. Maliszewski wraz z przedszkolakami uczestniczył wtedy w wycieczce edukacyjnej do Leśnego Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach. Kilka dni później w Olsztynie brał udział w rozdaniu nagród dla laureatów Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego. Pod koniec marca otwierał warsztat w Nidzicy na temat odporności psychicznej. Na początku kwietnia brał udział w Olsztynie w debacie na temat "medialnych ataków" na Jana Pawła II. Kilka dni później pojawił się w Biskupcu w towarzystwie ministerki rodziny Marleny Maląg.

W połowie kwietnia kierowane przez Maliszewskiego Rządowe Centrum Analiz organizowało na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim warsztaty prawne. Maliszewski publikował też m.in. zdjęcia z meczów Stomilu Olsztyn, otwierał z samorządowcami i parlamentarzystami lokalne inwestycje. W sierpniu informował np. w mediach społecznościowych, że rząd PiS przeznaczył na remont mola i skoczni w Olecku 1 mln zł. Opublikował zdjęcie, na którym prezentuje tabliczkę z kwotą.

"Przekazywał pieniądze, podpisywał umowy, otwierał inwestycje i wręczał medale, choć żadna z tych rzeczy nie leży w bezpośrednich kompetencjach zarządzanej przez niego jednostki" - wskazywało w połowie sierpnia Radio ZET. To wszystko trwało do końca ubiegłego miesiąca. Urzędnik uczestniczył łącznie w kilkudziesięciu lokalnych wydarzeniach, podkreślając swoje związki z regionem. Pojawiał się też w regionalnej TVP Olsztyn i innych mediach.

Norbert Maliszewski nie będzie "jedynką w Olsztynie

Ostatnia wzmianka o Olsztynie na profilu Maliszewskiego na Facebooku pochodzi z 30 sierpnia. Szef Rządowego Centrum Analiz udostępnił wtedy link do wywiadu udzielonego w Radiu Olsztyn. I na tym koniec. Trzy godziny później portal Wp.pl podał, że urzędnik nie będzie "jedynką" w Olsztynie, bo przeciwko tej kandydaturze miały protestować m.in. lokalne partyjne struktury. "O tych dwoje będzie jeszcze walczył premier - usłyszeliśmy od jednego z rozmówców. Ale inne źródło w rozmowie z nami temu zaprzecza, podkreślając, że szef rządu wspiera w tej kampanii Marka Suskiego" - przekazał portal.

Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że Norbert Maliszewski nie będzie kandydował z listy PiS w okręgu olsztyńskim. Nie znalazł się na ogłoszonej w sobotę liście nazwisk, nie był też obecny na prezentacji kandydatów. "Jedynką" w Olsztynie będzie minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dziennikarz Wp.pl Patryk Słowik podpytywał w sobotę urzędnika na platformie X (dawniej Twitter), z którego okręgu i którego miejsca zamierza zatem startować. "Cieszy mnie każdy oddany głos na PiS, zwłaszcza w kontekście aktywności kilku osób z Szanownego Pana redakcji. To mnie mobilizuje do dalszej pracy:) Dziękuję. Dobrego dnia:)" - odpisał krótko Maliszewski.