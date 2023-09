Łukasz Mejza na listach wyborczych PiS. "To splunięcie w twarz rodzicom ciężko chorych dzieci"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast ogłosił w piątek w rozmowie z Wirtualną Polską, że Łukasz Mejza będzie kandydował w najbliższych wyborach z list PiS. Według informacji, które przekazał polityk, Mejza będzie kandydatem w okręgu zielonogórskim, na jedenastym miejscu. Informacje te potwierdziły się dzień później, w sobotę, po oficjalnym zarejestrowaniu list wyborczych PiS.

Mejza na listach PiS. "To splunięcie w twarz rodzicom ciężko chorych dzieci"

Blogerzy prowadzący profil Life On Wheelz, Wojtek i Agata Sawiccy opublikowali w sobotę w swoich mediach społecznościowych oświadczenie w związku z kandydaturą polityka PiS. "Po ludzku nie rozumiem obecności Łukasza Mejzy na listach. To splunięcie w twarz rodzicom ciężko chorych dzieci. Ta sytuacja pokazuje też prawdziwy instrumentalny stosunek PiS-u (i ich koalicjantów) do osób z niepełnosprawnościami" - brzmi głos Wojtka Sawickiego.

?Jest to dla mnie wyjątkowo bulwersujące. Szczególnie, że sam mam dziecięce doświadczenia z medycyną alternatywą, fałszywymi terapiami, gdy różni oszuści wykorzystywali rozpacz moich rodziców po druzgoczącej diagnozie. Kandydatura Pana Mejzy to świństwo. To przedkładanie partykularnych interesów ponad dobro wspólnoty. Wstyd dla decydentów!" - czytamy dalej.

Afera z Łukaszem Mejzą. Oferował pomoc w leczeniu nieskuteczną terapią

Przypomnijmy, że w 2021 roku Wirtualna Polska poinformowała, że Łukasz Mejza, jeszcze przed objęciem poselskiego mandatu, działał w spółce Vinci NeoClinic, która miała oferować chorym organizację za granicą terapii komórkami macierzystymi. Hasło firmy brzmiało: "Leczymy nieuleczalne". Spółka kierowała swoją ofertę m.in. do pacjentów nowotworowych i cierpiących na choroby neurologiczne. Cena usługi miała wynosić co najmniej 80 tys. dolarów. Jak informowała WP, obejmowała ona m.in. koszt przelotu do Ameryki, a także samą terapię. Sam Mejza mówił, że "firma w rzeczywistości nigdy nie rozpoczęła działalności" oraz że ani on, ani spółka "nie zarobili ani złotówki".

W tym samym roku władze województwa lubuskiego z kolei złożyły zawiadomienie do prokuratury w sprawie Łukasza Mejzy. Onet donosił, że firma polityka Future Wolves, otrzymała ok. 900 tys. złotych z lubuskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Spółka przeprowadziła szkolenia e-learningowe, które współfinansowała Unia Europejska. Dotyczyły one m.in. zarządzania, budowania wizerunku oraz poruszania się w mediach społecznościowych. W kursach wzięło udział 76 pracowników z 37 małych firm.

"Ustalono, iż istnieje podejrzenie obciążenia budżetu Unii Europejskiej nieuzasadnionymi wydatkami. Stwierdzono różne sposoby działania jednego z podmiotów świadczącego usługi rozwojowe - FUTURE WOLVES Łukasz Mejza, prawdopodobnie ukierunkowane na wykorzystanie uzyskanych środków dotacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem" - cytował Onet fragment doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa, które trafiło do prokuratury.