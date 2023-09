Monika Pawłowska na wysokim miejscu na liście PiS. "Tworzymy silną drużynę"

W sobotę działacze Prawa i Sprawiedliwości ogłaszają pełne kształty list wyborczych. Jak pisaliśmy już w Gazeta.pl, nie brakuje zaskoczeń. Jednym z nich jest wysoka lokata Moniki Pawłowskiej, która przed dwoma laty opuściła Lewicę i dołączyła do obozu Zjednoczonej Prawicy. Pawłowska, tak jak w 2019 r., będzie startowała z okręgu chełmsko-zamojskiego.

"Bezpieczeństwo Polski jest NAJWAŻNIEJSZE! Liderem listy chełmskiej PiS jest Minister MSWiA Mariusz Kamiński, tworzymy silną drużynę. Startuję z 4. miejsca, jestem pierwszą kobietą na liście PiS. Wygramy!" - napisała na platformie X (dawniej Twitter).

Prawo i Sprawiedliwość prezentuje listy. Monika Pawłowska kandydatką

Monika Pawłowska zasiada w Sejmie pierwszą kadencję, do Sejmu dostała się z listy Lewicy jako kandydatka Wiosny (zdobyła blisko 13 tys. głosów). W marcu 2021 roku dołączyła do Porozumienia Jarosława Gowina. Kilka miesięcy później opuściła ugrupowanie. "Zrezygnowałam z członkostwa w Kole Parlamentarnym Porozumienia i partii Porozumienie Jarosława Gowina. Nie mogę akceptować destabilizacji funkcjonowania państwa dla prywatnych celów politycznych" - przekazała wówczas. Jednocześnie posłanka dołączyła do klubu Prawa i Sprawiedliwości.

W 2019 r. w okręgu, z którego startuje Monika Pawłowska, Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do Sejmu ośmioro parlamentarzystów. Dwóch posłów wprowadziła Koalicja Obywatelska i po jednym PSL i SLD (właśnie Monikę Pawłowską). Wówczas liderem listy PiS-u był szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin, który w tegorocznych wyborach kandyduje z Podlasia.