Oskar Szafarowicz pracownik PKO BP, działacz młodzieżówki PiS oraz pracownik TVP Republika poinformował, że nie weźmie udziału w tegorocznych wyborach. "Dziś mogę wreszcie przeciąć spekulacje medialne" - przekazał Szafarowicz 2 września.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki zganił Trzaskowskiego. "Bawił się na imprezie, gdy Warszawa została zalana!"

Oskar Szafarowicz nie weźmie udziału w wyborach. Miał kandydować na listach PiS-u

"Od kilku tygodni czytałem o różnych wariantach mojego ewentualnego startu w wyborach, o różnych okręgach i miejscach na liście. Powtarzałem nieustannie - w kampanii wyborczej będę wspierał świetnych kandydatów patriotycznej drużyny Zjednoczonej Prawicy" - rozpoczął swój wpis w serwisie X Szafarowicz. "Planów nie zmieniłem - nie startuję w tegorocznych wyborach, arcyważnych dla naszej Ojczyzny. Zamierzam bowiem z całych sił wspierać fantastyczny legion patriotów pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości" - przekazał działacz młodzieżówki.

Szafarowicz zaapelował również, by wyborcy angażowali się w najbliższych wyborach. "Wspierajmy naszych kandydatów, pomagajmy przy rozdawaniu ulotek, wieszaniu plakatów, przekonujmy niezdecydowanych i mobilizujmy biernych wyborców" - czytamy we wpisie.

Działacz młodzieżówki podziękował również tym, którzy zachęcali go do udziału w wyborach. Przekazał również, że prawdopodobnie za cztery lata będzie gotowy do podjęcia tego wyzwania. "Tymczasem jako wielki biało-czerwony obóz - walczymy z nową energią o bezpieczną, silną i suwerenną Polskę" - dodał Szafarowicz. Według wcześniejszych, nieoficjalnych informacji, Szafarowicz miał się znaleźć na ostatnim miejscu listy warszawskiej - informowało Radio Zet.

Postępowanie przeciwko Szafarowiczowi na Uniwersytecie Warszawskim

Szafarowicz jest studentem prawa UW. 9 sierpnia zapadła decyzja o wszczęciu postępowania komisji dyscyplinarnej UW przeciwko działaczowi PiS. Ma to związek z petycją, która wpłynęła do władz uczelni o skreślenie Szafarowicza z listy studentów. Chodziło o aktywność działacza w mediach społecznościowych. 22-latek komentował tam m.in. śmierć syna posłanki KO Magdaleny Filiks. Autorzy petycji zwracali uwagę, że Szafarowicz "rozpowszechniał (...) informacje i dane umożliwiające identyfikację ofiar" pedofila.

"Ponadto sugerował on w swoich wypowiedziach, że pani Magdalena Filiks, jako matka, ukrywała całą sprawę z uwagi na ewentualne korzyści polityczne" - o czym pisaliśmy w Gazeta.pl. "Ani na krok się nie cofnę i nie ukorzę" - napisał wówczas w mediach społecznościowych Szafarowicz.