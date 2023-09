Małgorzata Zych wydała kolejne oświadczenie. Przeprasza w nim... Putina. "Aby mieć czyste sumienie"

"Nie jest zgodne z wartościami demokratycznego państwa prawa oraz wartościami chrześcijańskimi nazywanie obecnie Prezydenta Rosji Władimira Putina 'zbrodniarzem wojennym', gdyż do tej pory nie zapadł wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego, przed którym oskarżony jest o bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji" - napisała w opublikowanym w sobotę przed południem oświadczeniu Małgorzata Zych.

Jak dodała, "nie można także potępiać drugiego człowieka, bo może to zrobić tylko Bóg". "Każdy człowiek, dopóki żyje, ma prawo do nawrócenia i zbawienia. Dlatego, aby mieć czyste sumienie, przepraszam Prezydenta Rosji Władimira Putina za nazwanie go w swoim oświadczeniu z dnia 30 sierpnia br. "zbrodniarzem wojennym" - przekazała Małgorzata Zych [pisownia poprawiona - red.]. Była kandydatka do Senatu RP zaznaczyła, że tym samym podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione wcześniej, kiedy w rozmowie z dziennikarzem "wyraziła ubolewanie z powodu toczącej się wojny na Ukrainie, w której zginęło po obu stronach konfliktu setki tysięcy ludzi".

"Stanowczo protestuję przeciwko bezpodstawnemu przypisywaniu mi antysemityzmu oraz poglądów antyukraińskich, antyamerykańskich, antyunijnych oraz prorosyjskich. Proszę o natychmiastowe zaprzestanie ich używania. Moje poglądy są propolskie i właśnie z tego powodu jestem teraz pomawiana i znieważana przez środowiska antypolskie" - podsumowała Małgorzata Zych.

Małgorzata Zych nie wystartuje do Senatu

Przypomnijmy, Małgorzata Zych została zgłoszona przez PSL jako kandydatka w wyborach do Senatu w ramach paktu senackiego w okręgu nr 54 (Stalowa Wola). Wokół kandydatury Zych narosło jednak sporo kontrowersji. Małgorzata Zych w przeszłości była związana z Konfederacją. W 2019 roku startowała do Sejmu, ale ostatecznie nie zdobyła mandatu.

Kandydatka PSL podczas ostatniego wywiadu udzielonego 29 sierpnia dziennikarzowi Wirtualnej Polski została zapytana o to, czy Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym. Odpowiedziała, że "nie zna się na wielkiej polityce". Zwróciła uwagę na "tragedię narodu ukraińskiego", jednak nie przyznała jednoznacznie, że prezydent Rosji jest zbrodniarzem wojennym. Dodała, że "od tego są odpowiednie instytucje, które będą to stwierdzać".

Dwa dni później wydała oświadczenie, w którym zaznaczyła wprost, że Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym. Ostatecznie jednak rzecznik PSL Miłosz Motyka w piątek poinformował, że "jednogłośną decyzją sygnatariuszy Paktu Senackiego Małgorzata Zych straciła rekomendację w wyborach do Senatu". Była kandydatka usunęła wkrótce potem oświadczenie, w którym nazywała Putina zbrodniarzem wojennym.

