Małgorzata Kidawa-Błońska w wyborach 2023 jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej do Senatu. Polityczka ma nadzieje, że zdobędzie zaufanie warszawiaków (okręg nr 43) i zdobędzie dobry wynik w głosowaniach. - Idziemy w tych wyborach po to, żeby bronić wartości - powiedziała w rozmowie z TVN24 wicemarszałkini dziewiątej kadencji Sejmu.

Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała w TVN24, że nie będzie zaskoczona, jeśli Ryszard Petru znajdzie się na listach Trzeciej Drogi. I faktycznie, polityk ogłosił taką decyzję w sobotę 2 września. - Będę bardzo ciekawa tej rywalizacji ze Sławomirem Mentzenem - powiedziała polityczka.

Dalej posłanka została zapytana o to, czy Koalicja Obywatelska dopuszcza możliwość wejścia w koalicję z Konfederacją. Pytanie odnosiło się do ostatniej wypowiedzi wiceprzewodniczącego Polski 2050 Michała Kobosko, który nie wykluczył takiej współpracy, gdyby oznaczało to odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy w Polsce.

- Platforma i Koalicja Obywatelska chce wygrać te wybory, by nie być zakładnikiem żadnej innej partii. Idziemy w tych wyborach po to, żeby bronić wartości: demokracji, wolności, praw kobiet, uczestnictwa w UE. Tego się nie da pogodzić. Nie da się pogodzić nietolerancji z prawami człowieka - odpowiedziała Kidawa-Błońska. Polityczka dodała też, że ma nadzieję, że Polacy chcący "wolnej Polski" nie wprowadzą do Sejmu osób takich, jak np. Bąkiewicz, który ma startować z list PiS.

- Liderów list PiS poznaliśmy bardzo późno, widać było, że nie chciano pokazać tych liderów przed ostatnimi głosowaniami w Sejmie, żeby mieć pewność, że nikt z powodu tego, że ma gorsze miejsce na liście nie zagłosuje niezgodnie z linią partii. Ja początkowo myślałam, że to jest tak, iż PiS, który czuje, że wiatr historii się od niego odwraca, szuka kandydatów, którzy mogą zdobyć jak najlepszy wynik. Ale patrząc na to mam wrażenie, że prezes chce mieć pewność, że ci posłowie, którzy wejdą z PiS to będzie absolutnie pewna drużyna i że wszyscy będą głosowali zgodnie z poleceniami prezesa - oceniła w TVN24 Małgorzata Kidawa-Błońska.

Polityczka oceniła też, że miejsce na listach PiS dla Łukasza Mejzy i Roberta Bąkiewicza to "krzyk rozpaczy PiS". - PiS jest zakładnikiem tego, że wspierało i popierało te osoby. Zapłaci za to wysoką cenę, bo wystawianie pana Bąkiewicza przez największą partię, która w tej chwili rządzi, wprowadza na listę osoby o takich poglądach... Chyba wszyscy pamiętają ten wiec, gdy pan Robert Bąkiewicz zakłócał wystąpienie pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Tego Warszawa, tego Polacy nie zapomną, to przekroczenie wszystkich granic - powiedziała.