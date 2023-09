TVN odpowiada PiS. "Odmowa jest lekceważeniem wyborców"

Zobacz wideo Hennig-Kloska: Mam wrażenie, że nie ma woli ze strony partii politycznych, żeby usiąść i rozmawiać

"Udział w debatach jest standardem w krajach demokratycznych. Odmowa jest lekceważeniem wyborców, a użyta argumentacja to próba ograniczenia niezależności i wolności mediów oraz ucieczka od odpowiedzi na merytoryczne pytania dziennikarzy. Jednakowe dla wszystkich zasady debaty, zostały ściśle określone i zaakceptowane przez pozostałe sztaby. Partia władzy nie powinna bać się prawdziwej debaty, dlatego w naszym studio czekać będzie miejsce dla przedstawicieli PiS" - przekazała stacja TVN w komunikacie zamieszczonym w piątek w mediach społecznościowych.

Wybory parlamentarne 2023. PiS unika debaty?

To odpowiedź stacji na komunikat rzecznika PiS Rafała Bochenka, który zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość nie weźmie udziału w organizowanych przez nią debatach. "Stacja ta udowodniła, że jest aktywną stroną sporu politycznego w Polsce, prowadząc de facto kampanię na rzecz środowiska politycznego związanego z Donaldem Tuskiem. Działalność TVN nie ma nic wspólnego z obiektywizmem i rzetelnością, nie mówiąc już o dziennikarstwie. TVN od lat angażuje się w politykę, przez co utracił wiarygodność" - napisał Bochenek w oświadczeniu.

Będzie debata Tusk vs. Kaczyński? "Drogi Jarosławie, nie ma się co bać"

W ubiegłym miesiącu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został zapytany przez dziennikarzy o to, czy weźmie udział w debacie z Donaldem Tuskiem. - Panie prezesie, pan się boi Donalda Tuska? Będzie debata? - padały pytania. - Z Weberem chętnie - odpowiedział Kaczyński. Chodziło o Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Do frakcji należą politycy Platformy Obywatelskiej. Do 2022 roku na czele ugrupowania stał Donald Tusk.

Nieco później lider Platformy Obywatelskiej odpowiedział prezesowi PiS na portalu X (dawnym Twitterze). - Drogi Jarosławie, nie ma się co bać. Nie ma się co wstydzić. Ze mną będzie po polsku. Godzinka debaty i po bólu - powiedział Donald Tusk na nagraniu.

