Jest nowy sondaż. PiS zdobywa Sejm, ale przegrywa gdzie indziej. "Ogromna przepaść"

PiS w najnowszym sondażu partyjnym wciąż góruje nad Koalicją Obywatelską, choć ma nieco mniejsze poparcie. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 33,1 proc. badanych. To o 0,2 pkt proc. mniej w porównaniu do ostatniego badania, które zostało opublikowane 21 lipca - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu, które przeprowadzono w dniach 30-31 sierpnia na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Sondaż. PiS góruje nad KO, Konfederacja mocno w dół

Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 26,7 proc. Partia opozycyjna Donalda Tuska odnotowała spadek notowań o 0,9 pkt proc. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 11,4 proc. Od poprzedniego badania partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka straciła 1,6 pkt proc. poparcia.

Na kolejnych pozycjach są: Trzecia Droga (koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego) z poparciem 10,1 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.) i Nowa Lewica z poparciem 9,6 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.). Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 5,9 proc. badanych (wzrost o 3,1 pkt proc.).

Z szacunków Onetu wynika, że przy takich wynikach Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 187 posłów, Koalicja Obywatelska - 149, Konfederacja - 47, Trzecia Droga - 39, a Lewica - 37. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej. Tym samym PiS nie mógłby rządzić samodzielnie (231 mandatów jest potrzebnych do utworzenia większości), a KO, Trzecia Droga i Lewica miałyby wspólnie 225 na wymagane 231 mandatów.

Sondaż. Opozycja wygrywa Senat. "Przepaść między kandydatami PiS i Paktu Senackiego"

Z najnowszego sondażu wynika również, że w wyborach do Senatu 41,2 proc. ankietowanych zagłosowałoby na kandydata Paktu Senackiego (niezależnie, czy z Lewicy, KO, Trzeciej Drogi). Z kolei na przedstawiciela PiS wskazało 32,3 proc., a na kandydata Konfederacji - zaledwie 5,3 proc.

- Jeśli opozycja nie wygra wyborów do Sejmu, to będzie to zawdzięczała jedynie sobie. Sondaż senacki pokazuje jasno ogromną przepaść między kandydatami PiS i Paktu Senackiego. 9 proc. to bardzo duża różnica. Gdyby przenieść to na realia sejmowe, to dałoby to realne zwycięstwo opozycji - skomentował najnowszy sondaż politolog prof. Rafał Chwedoruk w rozmowie z Onetem.

