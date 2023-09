- Zjednoczona Prawica jest koalicją i koalicja rządzi się swoimi prawami. Każdy zgłasza i bierze odpowiedzialność za kandydatów, których przedstawia. My bierzemy odpowiedzialność za pana Bąkiewicza, który zasłynął z tego, że potrafił organizować wielkie, niepodległościowe marsze - skomentował doniesienia o starcie Roberta Bąkiewicza z list PiS Zbigniew Ziobro. Zaznaczył przy tym, że to nie on zgłosił jego kandydaturę, a zarząd Suwerennej Polski, której jest liderem.

