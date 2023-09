Kandydaci z listy PiS o Mejzie: "Osoba kontrowersyjna", "wywołuje niepokój"

Marek Ast ogłosił na antenie WP.pl, że Łukasz Mejza będzie kandydował w najbliższych wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości. Mejza będzie kandydatem PiS w okręgu zielonogórskim, na 11. miejscu.

- To jest ambitny, młody polityk, który jest bardzo aktywny medialnie, ma skrystalizowane poglądy, potrafi funkcjonować w przestrzeni mediów społecznościowych - mówił Marek Ast w programie "Tłit". Jak podkreślił, Łukasz Mejza jest związany ze środowiskiem republikanów i przez nich na listę był proponowany.

Politycy PiS, którzy wraz z Łukaszem Mejzą będą kandydować w wyborach do Sejmu z okręgu lubuskiego, nie są zadowoleni z tego stanu rzeczy. W rozmowie z Wirtualną Polską oceniają jego szanse. Jak ustaliła nieoficjalnie wp.pl, w PiS długo trwały rozmowy o tym, czy Mejza w ogóle powinien znaleźć się na listach tej partii. "Kierownictwo PiS z Mejzy najchętniej by zrezygnowało, ale polityk otrzymał miejsce na liście z uwagi na umowę koalicyjną PiS z Partią Republikańską" - czytamy.

- To nie jest nasz kandydat marzeń. To wynik współpracy koalicyjnej z Republikanami. Mam nadzieję, że walka o głosy, w której będzie uczestniczyć pan Mejza, będzie przebiegać kulturalnie - mówi wp.pl Jerzy Materna, który kandyduje z trzeciego miejsca na liście.

Elżbieta Płonka, posłanka PiS, kandydatka z numerem cztery, przyznaje w rozmowie z WP, że Mejza jest "osobą kontrowersyjną" i "wywołuje niepokój".Przyznaje również, że w jej ocenie polityk nie ma szans, by dostać się do Sejmu.

Pozostali kandydaci niechętnie opowiadają o Łukaszu Mejzie. W ciepłych słowach do jego kandydatury odniósł się jedynie wojewoda Władysław Dajczak.- Kandydatura pana Mejzy jest kandydaturą Republikanów. Co do krytyki pana Mejzy, to na listach naszych konkurentów również są osoby, co do których są ogromne wątpliwości. Na przykład pan marszałek Grodzki. Pan Mejza składał wyjaśnienia przed kierownictwem Zjednoczonej Prawicy. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego - stwierdził.

Kompromitacja Mejzy. Oferował pomoc w leczeniu nieskuteczną terapią

Adam Bielan już wcześniej zapowiadał kandydaturę Łukasza Mejzy. Przypomnijmy, że poseł "zasłynął" tym, że jego firma oferowała ciężko chorym osobom kosztowną pomoc w organizacji terapii "pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi", na której skuteczność nie ma dowodów.

Pod koniec ubiegłego roku Wirtualna Polska podała, że Mejza w założonej przez siebie w lipcu 2020 roku spółce Vinci NeoClinic miał oferować chorym i ich bliskim pomoc w organizacji terapii "pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi". Hasło firmy brzmiało: "Leczymy nieuleczalne". Spółka kierowała swoją ofertę m.in. do pacjentów nowotworowych (gdy chodziło o nieuleczalnie chore dzieci) i tych cierpiących na choroby neurologiczne. Cena usługi miała wynosić co najmniej 80 tys. dolarów, choć nie było żadnych dowodów naukowych potwierdzających skuteczność praktyk. W przesłanym Gazeta.pl oświadczeniu Mejza stwierdził, że artykuł Wirtualnej Polski to "kolejny nierzetelny ataki na jego wizerunek i dobre imię". Niemniej podał się do dymisji z funkcji ministra sportu, zapewniając, że odchodzi na "swoich warunkach, z podniesionym czołem i poczuciem uczestnictwa w (jak wskazują zasięgi medialne i internetowe) największej nagonce w historii polskiej polityki".

