Jarosław Kaczyński ogłosił w czwartek jedynki na liście PiS do Sejmu w poszczególnych okręgach wyborczych. I tak np. Mateusz Morawiecki wystartuje z Katowic, Przemysław Czarnek z Lublina, Antoni Macierewicz z Piotrkowa Trybunalskiego, Zbigniew Ziobro z Rzeszowa, a lider PiS Jarosław Kaczyński nie z Warszawy, ale z Kielc. Jako numer jeden na liście PiS w Opolu pojawił się Paweł Kukiz, lider Kukiz'15. Dobór liderów list wyborczych PiS skomentowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Paweł Kukiz reaguje na komentarz posłanki Gasiuk-Pihowicz. "Kamilko, uważaj"

Lista jedynek PiS to jak lista wszystkich afer: respiratory Cieszyńskiego, wybory kopertowe Sasina, grupa hejterska u Ziobry, loty Kuchcińskiego, Pegasus Kamińskiego, wille Czarnka, szwalnie Witek, 4 mln Kukiza, brunatne dotacje Glińskiego, lexTVN Suskiego i działki Morawieckiego

- wymieniła w serwisie X (dawny Twitter) posłanka KO.

Na jej komentarz zareagował lider Kukiz'15. "Kamilko, z tymi '4 mln Kukiza' to uważaj, bo już jest tryb wyborczy :-) A przy okazji - dług Nowoczesnej już spłacony?" - napisał Paweł Kukiz. Internetową dyskusję jak na razie zakończyła wypowiedź posłanki. "Pawełku, nie strasz. Fakt, mój błąd, bo nie 4 mln, a 4,3 mln dla fundacji, gdzie jesteś w Radzie. I zdaje się, że to Twoi koledzy z listy domagali się zwrotu tych pieniędzy. Dogadaliście się już?" - zapytała Gasiuk-Pihowicz pod komentarzem Kukiza.

"4 mln Kukiza" i "dług Nowoczesnej" w dyskusji Gasiuk-Pihowicz i Kukiza. Co się za tym kryje?

W określeniu "4 mln Kukiza" chodzi najpewniej o 4,3 mln dotacji, które zostały przekazane przez Mateusza Morawieckiego w lutym tego roku na rzecz fundacji Potrafisz Polsko!, z którą Kukiz jest związany. Długi Nowoczesnej nawiązują natomiast do problemów finansowych, z którymi dawna partia Gasiuk-Pihowicz mierzyła się w 2016 r. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła wtedy sprawozdanie finansowe ugrupowania, przez co doszło do jego zadłużenia.