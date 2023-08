Robert Bąkiewicz ma wystartować z okręgu numer 17. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy, były szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości ma otrzymać na liście Prawa i Sprawiedliwości ostatnie miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Wpadka podczas konferencji PiS-u. Kaczyński uciszył Bochenka "Ale cii!"

Wybory parlamentarne 2023. Robert Bąkiewicz wystartuje z list PiS do Sejmu?

- Rober Bąkiewicz w ostatnim czasie zmienił poglądy. Podziela naszą troskę o dobro państwa, dlatego wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 17 - Radom - przekazał anonimowo rozmówca z Interii, który został opisany, jako "jeden z wysoko postawionych polityków obozu władzy".

Robert Bąkiewicz sam już wcześniej informował, że nie wyklucza startu w najbliższych wyborach, które odbędą się 15 października tego roku. Pierwsze, nieoficjalne wiadomości w tej sprawie pojawiły się na początku sierpnia. Na dodatek wiosną założył partię Droga Niepodległości.

- Na stole leży kilka możliwości startu, ten samodzielny nie jest również pogrzebany. Potencjalnie możemy także wystartować z list dwóch prawicowych ugrupowań: PiS i Konfederacji. Istnieje również wariant samodzielnego startu do Senatu - mówił 8 sierpnia sam Bąkiewicz. Było to tyle zaskakujące stwierdzenie, że działacz od dłuższego czasu był mocno skonfliktowany z narodowcami należącymi do Konfederacji.

W lutym Bąkiewicz został też wykluczony z grona członków Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. W uchwale zarząd napisał, że Bąkiewicz miał podejmować "szereg działań na szkodę stowarzyszenia". Sam zainteresowany tej decyzji nie uznał.

Robert Bąkiewicz kojarzony jest ze środowiskiem narodowym. W latach 2017-2023 był prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz Stowarzyszenia Roty Niepodległości.