Wolta Macierewicza po konferencji PiS-u. Zrobił coś dziwnego, by uniknąć dziennikarzy

W czwartek Komitet Wyborczy PiS przedstawił jedynki na okręgowych listach wyborczych. Prezes partii Jarosław Kaczyński otworzy listę PiS w okręgu świętokrzyskim. Na konferencji, podczas której zaprezentowano nazwiska osób z pierwszych miejsc na listach wyborczych, Jarosław Kaczyński poinformował, że były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz będzie jedynką w Piotrkowie Trybunalskim. Na konferencji w siedzibie partii nie można było zadawać pytań, ale dziennikarze czekali na polityków partii rządzącej przed budynkiem przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Wolta Macierewicza po konferencji PiS-u

"Po raz kolejny będę miał zaszczyt wystartować z okręgu 10. W obecnej kadencji udało nam się m.in. otworzyć w Piotrkowie Trybunalskim pracownię diagnostyki ASF oraz powołać do życia Akademię Piotrkowską. Wierzę, że kolejne lata będą jeszcze lepsze dla regionu" - napisał na Twitterze [obecnie portal X] Antoni Macierewicz.

Żadnych zapewnień nie chciał jednak złożyć dziennikarzom, którzy podeszli do niego i Jacka Sasina, kiedy tylko politycy wyszli zza bariery, którą jest obudowane wejście do siedziby Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. Macierewicz natychmiast chciał wejść za barierki, także ustawione wzdłuż budynku, by odgradzać działaczy partyjnych od pozostałych tam zgromadzonych ludzi. Miejsca między płotem z barierką było jednak tak mało, że nawet po wciągnięciu brzucha Macierewicz skapitulował i zawrócił. Kamery TVN24 zarejestrowały tę woltę, a dziennikarze "Szkła kontaktowego" napisali tylko: Aż się boimy napisać komentarz do tej spektakularnej próby...

KW PiS podał nazwiska "jedynek" na listach wyborczych

Pozostali liderzy to Prawa i Sprawiedliwości to m.in. w okręgu legnickim marszałek Sejmu Elżbieta Witek, ze Śląska wystartuje premier Mateusz Morawiecki, w Lublinie Przemysław Czarnek, w Chrzanowie Rafał Bochenek. Marlena Maląg wystartuje z Kalisza. Ryszard Terlecki pojawi się na pierwszym miejscu na liście PiS w Nowym Sączu, Karol Bortniczuk w Płocku. W Bydgoszczy listę otwierać będzie Paweł Szrot, prezydencki minister. Krzysztof Szczucki z Centrum Legislacji Rządu będzie startował z pierwszego miejsca w Toruniu. W Łodzi listę PiS otworzy szef MSZ Zbigniew Rau, w Sieradzu Joanna Lichocka, w Krakowie Małgorzata Wassermann. W Wałbrzychu pierwsze miejsce na liście będzie miał poseł Marcin Gwóźdź. Poseł Mirosława Stachowiak-Różecka przewodzi liście PiS we Wrocławiu, a Marek Suski w Radomiu, w Warszawie minister kultury Piotr Gliński, a w obwarzanku warszawskim minister Mariusz Błaszczak.

W Opolu na jedynce PiS pojawi się Paweł Kukiz, a Zbigniew Ziobro w Rzeszowie. Jacek Sasin zostanie liderem listy w Białymstoku, Kacper Płażyński w Gdańsku, a Piotr Mueller w Gdyni. W Poznaniu - minister Szymon Szynkowski vel Sęk. W Szczecinie jedynką będzie minister Marek Gróbarczyk. Prezes PiS dodał, że na listach reprezentowani są zarówno parlamentarzyści, jak i osoby z rządu, które do tej pory nie miały doświadczenia w pracy sejmowej, ale mają duże doświadczenie w administracji. Rafał Bochenek, rzecznik PiS poinformował, że pełne listy wyborcze będą zaprezentowane w najbliższy weekend.

***