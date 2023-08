Listy wyborcze PiS zaskoczyły. Dworczyk tym razem nie dostał "jedynki". Są też kolejne znane nazwiska

W czwartek Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoich kandydatów do Sejmu w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Tym samym potwierdziły się oficjalnie doniesienia Gazeta.pl - między innymi o starcie Jarosława Kaczyńskiego z "jedynki" w Kielcach czy Piotra Glińskiego ze szczytu listy w Warszawie.

Listy wyborcze PiS. Michał Dworczyk bez "jedynki" w Wałbrzychu

Negocjacje w sprawie miejsc na listach najprawdopodobniej trwały do ostatniego momentu. Wskazywać na to może między innymi wpadka dotycząca 38. okręgu wyborczego (Piła). Jarosław Kaczyński wyczytał imię Krzysztofa Czarneckiego, a w tle na grafice pojawiło się imię i nazwisko ministerki zdrowia Katarzyna Sójki.

W Wałbrzychu z kolei pierwsze miejsce na liście PiS będzie miał Marcin Gwóźdź. Poseł w poprzednich wyborach, w 2019 roku, dostał się do Sejmu z piątego miejsca na liście. Wówczas to Michał Dworczyk - który "zasłynął" w ostatnim czasie z afer mailingowych - startował z pierwszego miejsca. W tym roku Jarosław Kaczyński odsunął ministra. "O takim scenariuszu mówiło się od miesięcy, bo o marginalizację Dworczyka, bliskiego współpracownika premiera, zabiegały Elżbieta Witek i europosłanka Anna Zalewska. Jak się okazało - skutecznie" - opisuje "Gazeta Wyborcza". To, na jakim dokładnie miejscu na listach PiS znajdzie się Michał Dworczyk, okaże się w sobotę, kiedy partia przedstawi pozostałych kandydatów.

Michał Dworczyk to jednak niejedyne zaskoczenie. Jak się okazało, pierwsze miejsce na liście w Łodzi stracił między innymi minister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Zastąpi go Zbigniew Rau. W Białymstoku z kolei listę otwiera Jacek Sasin, a nie Dariusz Piontkowski, jak w 2019 roku. W Poznaniu "jedynkę" otrzymał Szymon Szynkowski vel Sęk. W ubiegłych wyborach miejsce to otrzymała Jadwiga Emilewicz. "Jedynkę" stracili także Szymon Giżyński (Częstochowa) i Jan Dziedziczak (Kalisz). W Rzeszowie z kolei z pierwszego miejsca wystartuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, a nie Krzysztof Sobolewski, jak w 2019 roku.

Listy wyborcze PiS. Partia ogłosiła "jedynki" do Sejmu

W okręgu legnickim "jedynkę" otrzymała marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, ze Śląska wystartuje premier Mateusz Morawiecki, w Lublinie Przemysław Czarnek, w Chrzanowie Rafał Bochenek. Marlena Maląg wystartuje z Kalisza. Ryszard Terlecki pojawi się na pierwszym miejscu na liście PiS w Nowym Sączu, Karol Bortniczuk w Płocku. W Bydgoszczy listę otwierać będzie Paweł Szrot, prezydencki minister. Krzysztof Szczucki z Centrum Legislacji Rządu będzie startował z pierwszego miejsca w Toruniu. W Łodzi listę PiS otworzy szef MSZ Zbigniew Rau, w Piotrkowie Trybunalskim Antoni Macierewicz, w Sieradzu Joanna Lichocka, w Krakowie Małgorzata Wassermann.

Posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka przewodzi liście PiS we Wrocławiu, a Marek Suski w Radomiu, w Warszawie wystartuje minister kultury Piotr Gliński. W Szczecinie jedynką będzie minister Marek Gróbarczyk. W Opolu jedynką PiS będzie Paweł Kukiz, a w Rzeszowie Zbigniew Ziobro. Jacek Sasin zostanie liderem listy w Białymstoku, Kacper Płażyński w Gdańsku, a Piotr Mueller w Gdyni. W Poznaniu będzie to minister Szymon Szynkowski vel Sęk. Pełną listę "jedynek" PiS do Sejmu można znaleźć w artykule poniżej.

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 15 października 2023 roku. Tego samego dnia zaplanowane jest referendum ogólnokrajowe.