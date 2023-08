Jan Tomaszewski po kilkuletniej przerwie wrócił do polityki. W nadchodzących wyborach wystartuje do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli potwierdzą się informacje przekazane przez Onet, Tomaszewski znajdzie się na listach z okręgu senackiego nr 23, w skład którego wchodzi zachodnia i centralna część Łodzi. Pełne listy kandydatów PiS ma ogłosić do 6 września.

REKLAMA

Zobacz wideo Wpadka podczas konferencji PiS-u. Kaczyński uciszył Bochenka "Ale cii!"

Jan Tomaszewski na listach PiS-u. "Otrzymałem propozycję"

Były bramkarz reprezentacji Polski Jan Tomaszewski już w 2011 roku dostał się do Sejmu - również z ramienia PiS-u. Był wówczas członkiem klubu parlamentarnego partii. Po roku został zawieszony i usunięty z niego przez prezesa PiS. W 2015 roku był członkiem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej i wystartował z list PO w wyborach do Sejmu. Nie uzyskał wówczas mandatu.



- Otrzymałem propozycję startu do Senatu jako kandydat PiS z Łodzi. Przyjąłem tę propozycję - powiedział Tomaszewski w rozmowie z Onetem. - Uważam, że Senat w mijającej kadencji stał się azylem dla ludzi, którym grozi prokuratorskie oskarżenie. Nie powinno tak być - dodał.

Wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy pierwsze miejsca na listach PiS

31 sierpnia Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoich kandydatów do Sejmu, którzy zajmują pierwsze miejsce na listach. Jak przekazał wicepremier Jarosław Kaczyński, na listach znelźli się:

Elżbieta Witek (Legnica),

Marcin Gwóźdź (Wałbrzych),

Mirosława Stachowiak-Różecka (Wrocław),

Paweł Szrot (Bydgoszcz),

Krzysztof Szczucki (Toruń),

Przemysław Czarnek (Lublin),

Mariusz Kamiński (Chełm),

Marek Ast (Zielona Góra),

Zbigniew Rau (Łódź),

Antoni Macierewicz (Piotrków Trybunalski),

Joanna Lichocka (Sieradz),

Rafał Bochenek (Chrzanów),

Małgorzata Wassermann (Kraków),

Ryszard Terlecki (Nowy Sącz),

Anna Pieczarka (Tarnów),

Karol Bortniczuk (Płock),

Marek Suski (Radom),

Maria Koc (Siedlce),

Piotr Gliński (Warszawa),

Mariusz Błaszczak (Warszawa 2, czyli tzw. obwarzanek),

Paweł Kukiz (Opole),