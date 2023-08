Kampania PiS na dożynkach. Politico: "Próba wygrania wyborów dzięki modlitwie i disco polo"

Na zorganizowanych 27 sierpnia w Radawcu Dużym lubelskich dożynkach wojewódzkich pojawili się m.in. minister edukacji Przemysław Czarnek, europosłanka Beata Mazurek oraz marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, o czym możemy przeczytać na stronie wyborcza.pl. Podczas imprezy, którą sfinansowały państwowe spółki, takie jak koncern Enea, kopalnia Bogdanka, grupa Azoty, PKP oraz PGE, głos zabrał także biskup Mieczysław Cisło. Wszystkie wystąpienia były utrzymane w podobnym tonie. Zgromadzonych przekonywano, że Prawo i Sprawiedliwość robi wiele dobrego dla mieszkańców wsi. Portal Politico skomentował to wydarzenie jako podejmowaną przez PiS próbę "wygrania wyborów dzięki modlitwie i przebojom disco polo".

Marszałek województwa lubelskiego: Rząd PiS robi wszystko, aby trud rolnika został godziwie wynagrodzony

Na lubelskich dożynkach Jarosław Stawiarski stwierdził, że obóz Zjednoczonej Prawicy zrobił dla polskich rolników więcej niż jakikolwiek inny rząd. - Polska wieś jest esencją naszego narodu. Ludzie sprawujący władzę robią teraz wszystko, co w ich mocy, aby trud rolnika został godziwie wynagrodzony. Niech Bóg błogosławi - powiedział marszałek województwa lubelskiego.

Zasługi rolników dla społeczeństwa były również ważnym tematem przemówienia biskupa Mieczysława Cisło. Duchowny zwrócił uwagę na ogromne znaczenie walki politycznej, której jesteśmy świadkami i ostrzegł przed zagrożeniem dla tradycyjnego stylu życia Polaków, płynącym, jego zdaniem, ze strony Zachodu. - Dziś toczy się zasadniczy konflikt o kształt zjednoczonej Europy i postawę tych, którzy są odpowiedzialni za swoją ojczyznę. Ludzie nie doceniają wielkiego poświęcenia, każdej kropli krwi przelanej za naród, każdej kropli potu z czoła rolnika, która wsiąkła w rodzimą ziemię - powiedział biskup Cisło.

Kaczyński podczas dożynek prosił rolników o głosy

Podczas imprezy w Radawcu Dużym odczytano również listy Mateusza Morawieckiego oraz Jarosława Kaczyńskiego. Premier zapewnił uczestników dożynek, że "dopóki rządzi Zjednoczona Prawica, sprawy polskiej wsi będą zawsze dla rządu stały na pierwszym miejscu". Morawiecki dodał, że "kiedy nadszedł kryzys zbożowy, mój rząd nie wahał się ani chwili i ruszył rolnikom na pomoc". Prezes PiS prosił natomiast rolników o głosy i przekonywał, że "żaden z wcześniejszych rządów nie prowadził polityki tak zorientowanej na wspieranie wsi" i "nie ma w Polsce partii politycznej, która lepiej od nas rozumiałaby problemy" rolników.

Portal Politico rozmawiał też z kilkoma osobami, które wzięły udział w dożynkach. Okazało się, że ich motywacje były rozmaite. 80-latek o imieniu Marek złożył podpis do rejestracji kandydatów PiS. Mężczyzna powiedział, że "Donald Tusk jest antypolskim Niemcem", a on wspiera jego przeciwników politycznych. "PiS, przynajmniej zazwyczaj, nie kłamie" - argumentował pan Marek.

Uczestniczka dożynek na Lubelszczyźnie: PiS nie ma nic do zaoferowania młodym ludziom

Część uczestników dożynek nie wyrażała jednak tego rodzaju poglądów. Pan Patryk powiedział na przykład, że w najbliższych wyborach planuje głosować na Koalicję Obywatelską, a na imprezę wybrał się, aby wziąć udział w koncercie disco polo. Jego gwiazdą był Zenon Martyniuk. Pani Gabriela również stwierdziła, że nie zamierza głosować na Zjednoczoną Prawicę.

- PiS nie ma nic do zaoferowania młodym ludziom. Wszystko jest przygotowane z myślą o seniorach, którzy nie będą mieli większego wpływu na to, co będzie się działo w Polsce za 10, 15 czy 20 lat - powiedziała 20-letnia zwolenniczka Konfederacji.