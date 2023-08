Jak przekazał TVN24 Marzena Okła-Drewnowicz z Platformy Obywatelskiej startowała cztery razy z okręgu świętokrzyskiego i za każdym razem weszła do Sejmu. Tym razem startuje z pierwszego miejsca, gdzie zmierzy się z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim.

Okła-Drewnowicz: Prezes Kaczyński ucieka z Warszawy, bo boi się, że tutaj sromotnie przegra

- W ostatnich wyborach jedynką był Zbigniew Ziobro, teraz miejsce jest dla prezesa. Prezes ucieka z Warszawy, bo boi się, że tutaj sromotnie przegra. Liczy, na to, że w świętokrzyskim będzie dla niego "El Dorado" i dlatego tu po prostu idzie - mówiła posłanka. - Ale rozczaruje się, bo w tym regionie ludzie też mają problemy związane z drożyzną, widzą, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, długo czekają w kolejkach do lekarzy. Pracując w tym regionie, słyszę to na ulicach i nigdy nie było takiego pospolitego ruszenia, jakie jest teraz - komentuje Okła-Drewnowicz.

Jak stwierdziła, prezes PiS ucieka przed starciem, ucieka przed Donaldem Tuskiem. - Jest tchórzem, boi się, że z nim przegra, nawet w wymianie zdań politycznych - mówi. Okła-Drewnowicz przyznała, że okręg świętokrzyski, to region, w którym PiS ma lepsze wyniki. - Ale ten elektorat topnieje. Widzimy w tym regionie zmiany - dodaje. Jak mówiła posłanka PO, stronie opozycyjnej w tym regionie jest trudniej, ale podkreśla, że jest gotowa i przygotowana do walki politycznej. - Nie jestem sama - zaznacza.

Okła-Drewnowicz o starcie Giertycha: Ma bardzo duże szanse

Posłanka została także zapytana o to, czy mecenas Roman Giertych, który prawdopodobnie wystartuje z tego samego okręgu, ma szansę wejść do Sejmu. - Każdy ma szansę i uważam, że on ma bardzo duże szanse - skomentowała polityczka. Sam Roman Giertych skomentował start Jarosława Kaczyńskiego z Kielc w krótki sposób. "Witam Jarku" - napisał mecenas na portalu X.

Listy wyborcze PiS. Partia ogłosiła swoich kandydatów

W czwartek 31 sierpnia Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swoich kandydatów do Sejmu w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Jak poinformował prezes Jarosław Kaczyński, liderem listy w Chełmie będzie szef MSWiA Mariusz Kamiński z uwagi na bliskość granicy.

Pozostali liderzy to m.in. w okręgu legnickim marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, ze Śląska wystartuje premier Mateusz Morawiecki, w Lublinie Przemysław Czarnek, w Chrzanowie Rafał Bochenek. Marlena Maląg wystartuje z Kalisza. Ryszard Terlecki pojawi się na pierwszym miejscu na liście PiS w Nowym Sączu, Karol Bortniczuk w Płocku. W Bydgoszczy listę otwierać będzie Paweł Szrot, prezydencki minister. Krzysztof Szczucki z Centrum Legislacji Rządu będzie startował z pierwszego miejsca w Toruniu. W Łodzi listę PiS otworzy szef MSZ Zbigniew Rau, w Piotrkowie Trybunalskim Antoni Macierewicz, w Sieradzu Joanna Lichocka, w Krakowie Małgorzata Wassermann. W Wałbrzychu pierwsze miejsce na liście będzie miał poseł Marcin Gwóźdź. Posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka przewodzi liście PiS we Wrocławiu, a Marek Suski w Radomiu, w Warszawie startuje minister kultury Piotr Gliński, a w obwarzanku warszawskim minister Mariusz Błaszczak. W Opolu jedynką PiS będzie Paweł Kukiz, a w Rzeszowie Zbigniew Ziobro. Jacek Sasin zostanie liderem listy w Białymstoku, Kacper Płażyński w Gdańsku, a Piotr Mueller w Gdyni. W Poznaniu będzie to minister Szymon Szynkowski vel Sęk. W Szczecinie jedynką będzie minister Marek Gróbarczyk.