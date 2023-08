Lewica rejestruje w PKW warszawską listę. Prognozy w stolicy nie są dla niej optymistyczne

Zgodnie z kalendarzem dostępnym na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, komitety mają czas do 6 września (środa) do godz. 16 na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Już w czwartek na taki krok zdecydowała się Lewica, która złożyła do PKW 9 tys. podpisów pod rejestracją warszawskiej listy. - To pierwsza lista naszego komitetu, która została zarejestrowana w kraju i zdaje się, że pierwsza w Warszawie - komentował Adrian Zandberg.

- To jest szeroki projekt polityczny, na którym znajdziecie państwo kandydatów i kandydatki Partii Razem, Nowej Lewicy, Polskiej Partii Socjalistycznej, działaczy związków zawodowych, ruchów obywatelskich, organizacji pozarządowych, wszystkich tych, których łączy chęć zbudowania w Polsce nowoczesnego państwa dobrobytu - dodał parlamentarzysta Partii Razem. Działacze złożyli też ok. 3 tys. podpisów pod kandydaturą posłanki Magdaleny Biejat, która zawalczy w tych wyborach o miejsce w Senacie.

Lewica rejestruje warszawską listę

"Jedynką" na warszawskiej liście Lewicy będzie Adrian Zandberg (był też liderem listy w 2019 r.), na drugim miejscu znalazła się posłanka Anna Maria Żukowska, a na trzecim - stołeczna radna Agata Diduszko-Zyglewska. "Czwórką" będzie rzeczniczka Partii Razem Dorota Olko. Na liście znaleźli się również m.in. pisarz Jacek Dehnel i działacz Obywateli RP Paweł Kasprzak.

W 2019 r. w Warszawie SLD zdobyło ok. 18,2 proc. głosów i wprowadziło do Sejmu trójkę parlamentarzystów - Adriana Zandberga, Annę Marię Żukowską i Magdalenę Biejat. Prognozy wskazują, że Lewica może stracić w stolicy jesienią jeden mandat. Jak wynika z szacunków socjologa polityka Marcina Palade, w Warszawie w tegorocznych wyborach parlamentarnych Koalicja Obywatelska może liczyć na dziewięć mandatów (tak samo, jak w 2019 r.), PiS na cztery mandaty (o dwa mniej), Konfederacja na trzy (o dwa więcej niż w 2019 r.), Trzecia Droga na dwa (o jeden więcej), a Lewica także na dwa (spadek o jeden mandat).