Wybory, które odbędą się 15 października, wyłonią 460 posłów i 100 senatorów. Aby oddać głos w wyborach parlamentarnych, trzeba mieć prawo wyborcze i udać się do przypisanego lokalu wyborczego w kraju lub za granicą. Osoby, które w dniu wyborów będą przebywały poza swoim miejscem zamieszkania, mogą skorzystać z dwóch opcji: dodania do spisu wyborców lub dopisania do rejestru wyborców.

Spis wyborców czy rejestr wyborców? Na którą listę wpisać się przy okazji wyborów parlamentarnych?

Czym różnią się podobne do siebie z nazwy listy wyborców? Wniosek o dopisanie do spisu wyborców przyda się tym obywatelom, którzy w dniu głosowania znajdą się w innym mieście niż to, w którym mieszkają i zawsze głosują. Oznacza to, że będą mieli potrzebę jednorazowego skorzystania z innego lokalu wyborczego. Rozpatrzony pozytywnie wniosek otwiera takim osobom możliwość oddania głosu poza miejscem zamieszkania (zameldowania) wyłącznie w jednych, konkretnych wyborach.

Jeśli natomiast chcemy regularnie głosować poza swoim miejscem zameldowania, powinniśmy wybrać wniosek o dodanie do rejestru wyborców. Przykładowo, jeśli wyjeżdżamy z Warszawy w Bieszczady i zamierzamy tam pozostać na dłuższy czas, ale nasze zameldowanie pozostaje niezmienne (wciąż jesteśmy zameldowani w Warszawie), dopisanie do rejestru wyborców umożliwi nam głosowanie we wskazanym lokalu wyborczym w Bieszczadach w przypadku każdych odbywających się wyborów. Zmienić taki stan rzeczy możemy, składając kolejny, taki sam wniosek (wskazując w nim inny lokal wyborczy).

Wniosek o dodanie do spisu lub rejestru wyborców. Gdzie i do kiedy należy go złożyć?

Według kalendarza wyborczego opublikowanego przez Państwową Komisję Wyborczą, zapisy na listy wyborców rozpoczną się już 1 września (czyli na 44 dni przed głosowaniem). Ostateczny termin przyjmowania wniosków wyznaczono na 12 października. Bezpłatny wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, w której chcemy głosować, lub za pomocą profilu zaufanego na platformie ePUAP. Nie warto czekać z tym jednak na ostatnią chwilę. Jeśli zawnioskujemy o dopisanie do listy wyborców w ostatni możliwy dzień, istnieje duże ryzyko, że nie zostaniemy na czas przepisani na odpowiednią listę. Urzędy mają bowiem aż pięć dni na wydanie decyzji.