Znamy pierwsze jedynki na listach PiS. Skąd wystartują Ziobro i Kamiński?

Poseł PiS Marek Ast przekazał w czwartek rano w radiowej Jedynce, że "pod koniec tygodnia, w sobotę" w okręgach w całej Polsce zostaną zaprezentowane listy Prawa i Sprawiedliwości. - Jeśli chodzi o wstępne informacje, to pewnie dzisiaj na konferencji prasowej na ul. Nowogrodzkiej (...) z całą pewnością zostaną zaprezentowani liderzy list - poinformował parlamentarzysta.

Marek Ast potwierdził jednocześnie, że prezes PiS Jarosław Kaczyński wystartuje z okręgu świętokrzyskiego, o czym jako pierwszy nieoficjalnie informował dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek. Zapytany o to, czy listę warszawską, zamiast Kaczyńskiego, będzie otwierał minister kultury Piotr Gliński, Ast odpowiedział, że to "naturalna kolej rzeczy". Z wypowiedzi parlamentarzysty wynika również, że premier Mateusz Morawiecki wystartuje z Katowic, co zresztą szef rządu sam zapowiadał jeszcze kilka dni temu.

Według Marka Asta na listach PiS znajdą się wszyscy konstytucyjni ministrowie. To istotna informacja, bo z medialnych nieoficjalnych doniesień jeszcze niedawno wynikało, że na listach może zabraknąć m.in. ministerki klimatu i środowiska Anny Moskwy.

W środę dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek ujawnił, że jedynką PiS-u w okręgu pilskim ma być minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.